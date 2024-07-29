Dünya moda devlerinin sneaker'ları bir arada: Beymen Sneakers Club

Beymen, dünyaca ünlü moda evlerinin sneaker modellerini Beymen Sneakers Club adlı mağazasında modaseverlerle buluşturmaya başladı. Dev moda evlerinin sadece sneaker modellerini bir arada görmek isteyenler için alternatif bir destinasyon. Alexander McQueen, Chloé, Kenzo, Loewe, Off-White, Veja, Golden Goose gibi markaların sneaker’ları burada yer alıyor.

Ayrıca mağazada ünlü moda evlerinin özel iş birlikleri kapsamında çıkardıkları sınırlı sayıda üretilmiş sneaker’lar da yer alıyor.

Beymen Sneakers Club, şu an sadece Beymen Sneakers Club, şu an yalnızca İstanbul İstinyepark’ta yer alıyor. Zaman içinde başka mağazaların açılıp açılmayacağı ise merak konusu…