İşte vücut tipinize göre seçebileceğiz 10 farklı abiye elbise tarzı...

Bir online alışveriş sitesinde baktığınız abiye elbiselerin hangisinin sizin vücut tipinize uygun olduğunu bulmakta zorlanıyorsanız bu liste tam size göre.



1- Omuzlarınız geniş ise, bisiklet yaka, omuz başlarınızı gösteren bir abiye elbise seçebilirsiniz. Siyah rugan bir topluklu kadın ayakkabısı ile güzel bir kombin oluşacaktır.









2- Elmas tipi vücudunuz var ise, o zaman tercihiniz midi boy ve balıkçı yaka abiye elbiselerden olmalıdır. Yanına alacağınız clutch kadın çantası ile kombininiz göz alacak.





3- Armut tipi vücut yapınız var ise, üst bölgeden dar, kalçalardan genişleyen bir abiye elbise tercihiniz olmalı. Midi elbise tercihinizde, elbisenize şık bir stiletto kadın ayakkabısı ile kombinleyebilirsiniz.









4- Elma tipi vücudunuz var ise, göğüs kısmından hafif derin bir dekolte ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Göğüsün tam altından bollaşarak inen maxi bir abiye elbise tam size göre olacaktır.







5- Geniş ama orantılı bir vücut yapınız var ise, o zaman size önerimiz dökümlü ama ara ara yırtmaçları olan size her baktıklarında, dönüp tekrar baktıracak alternatif tasarımlı elbisiler.







6- Minyon ve ince bir yapıya sahipseniz, yüksek topuklu zarif ayakkabılardan başka tercihiniz yok gibidir. Maxi ve dar abiye elbiseler kurtarıcınız olacak.







7- Üst bedeniniz, bacak boyunuza göre daha kısaysa , düşük belli midi veya maxi bir elbise sizi daha uzun bacaklı gösterecektir. Mini bir elbiseyi üzerine giyeceğiniz bir tül ile maxi hale getirmeniz de güzel bir alternatif.







8- Bacak boyunuzu uzun göstermek içinse tam tersi yüksek belli abiye elbiseler tercih etmelisiniz. Balık elbiseler tam aradığınız abiye elbise olabilir.





9- Maskülen bir yapı ve tarza sahipseniz, abiye elbise seçiminde en çok siz zorlanıyorsunuz. Sizi de unutmadık işte size, seksi ve aynı zamanda tarzınızı konuşturacağınız bir öneri.







10- Bir de “Kır Düğünü” sorunumuz var. Tam abiye elbise giyemem ama spor da olmamalıyım diyorsanız bu öneri de sizler için. Renkli, spor şıklıkta, ince detayları ile sizi mutlu edecek.









Bu bir ilandır.

