Kendini nasıl ifade edersen: Lüks, renkli ya da klasik

Sunglass Hut, düzenlediği bir davet ile yaz sezonu güneş gözlüğü koleksiyonlarını paylaştı. Basın ve moda dünyasından içerik üreticilerinin katıldığı davette dünyaca ünlü moda markalarının güneş gözlüğü koleksiyonları görüldü.

Globalde Own Your Moment, Türkiye’de ise Her An Senin adlı kampanyasını yürüten marka, 13’ten fazla renk kombinasyonuna sahip güneş gözlüğü modellerinin olduğunu belirtiyor. Prada, Ray-Ban, Burberry, Oakley, Gucci, Versace vb markaların sezon koleksiyonlarından örnekler davetliler tarafından incelendi.

Ray-Ban’in koleksiyonunda zamansız, gösterişli ve klasik formlar, Versace ve Burberry’de stil odaklı zarif tasarımlar ön plana çıkıyor.