İtalya’da doğan, moda severleri kendi stillerinin tasarımcısı olmaya davet eden O bag, renkli ve eğlenceli dünyasıyla şimdi Türkiye’de…

O bag, herkesin kendi stilini oluşturabildiği, ilham veren dünyası ve çeşitliliği ile fark yaratıyor. Dünyada ünlü isimlerin de tercihi olan O bag, kendi tarzının tasarımcısı olma imkanı sağlayan yaklaşımı ile moda dünyasında bambaşka bir kulvara sahip. O bag’in kişiselleştirilebilme özelliği, ek parçaları ve aksesuarları ile devreye giriyor.

Tarzınıza yönelik tercih ettiğiniz parçalarla, aldığınız çantaya bambaşka bir ruh, bambaşka bir stil katabiliyor, kendi tasarımınızın yaratıcısı olabiliyorsunuz.

Mezo Moda tarafından Türkiye’ye getirilen O bag, Akasya AVM'de metro giriş katında.

