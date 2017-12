Yazar, işletmeci, müzisyen… Oben Budak’ın yaratıcı dünyasında fonksiyonel hediyeler ve trend parçalar ön planda.

Mavi Kazado’nun tek tek eliyle çizim yaptığı deri eldivenlerde büyük emek var ve çok şıklar.



Mavi Kazado eldİven 530 TL



Bu sene moda akımlarına göre ne kadar parıldarsan o kadar varsın.



Sandro etek 995 TL



Swatch’un X You kreasyonu tam da ‘Bak senin için ne yarattım’ diyerek sunulabilecek bir hediye.





Swatch X You saat 430 TL



Hermes’nin özel koleksiyonundan Osmanthe Yunnan, unisex tavrı ile herkesi mutlu etmeye programlanmış.





Hermes Osmanthe Yunnan 3.38 fl parfüm $ 255



Evet, kadınlar için havalı bir basketbol ayakkabısı gibi durabilir ama erkekler için NBA yıldızı Stephen Curry imzalı özel bir tasarım!





Under Armour UA Curry 4 ayakkabı 649 TL



Daha pürüzsüz selfie imkanı taşıyan bir telefonun nasıl sevindirici bir hediye olacağını siz tahmin edin.





Sony Xperia XZ1 cep telefonu 2999 TL



Sıcak bir kıştan daha önemli ne olabilir?





Columbia mont 899.90 TL



Fendi imzalı bu tasarım moda tutkunları için en iyi hediyelerden biri.



Fendi gözlük 1600 TL