Büyük güne az kaldı ve yılın en romantik gecesi için bazı önerilerimiz var. Sevgililer Günü’nde unutulmaz bir akşam geçirmeyi planlıyorsanız hazırlıklara şimdiden başlamalısınız. O gece ne giyebileceğinize birlikte bakalım.

Bu Sevgililer Günü diğerlerinden farklı olmalı. Hayal kurulmalı ve hazılıklar erken başlamalı. Hep istenilen o parçalar denenmeli, alternatifler incelenmeli. Sevgililer Günü sıra dışı bir şeyler yapmak, kendimizle ve ilişkimizle özel olarak ilgilenmek için büyük bir fırsat. Güzel bir akşam için detayları düşünmenin, harika kombinler oluşturmanın, çekici ve keyifli olmanın ne sakıncası olabilir ki... Fazla anlam yüklememek mi? Peki ama neden?





Gecenin Rengi

Siyah, risksiz ama iddialı ya da iddiasız ama çarpıcı bir seçim olabilir. Siyah hakkında konuşmak anlamsız. Sade ve şık bantlı topuklu ayakkabılar ve bir el çantası ile bu operasyon başarıyla tamamlanabilir.









İddialı Bir Seçim

Duyguları uyandırma ve harekete geçirme gücü olan kırmızı, bu Sevgililer Günü’nün rengi olabilir. Sıklıkla tercih edilmese de ve fazla iddialı görünse de kırmızıdan kaçmamanın tam zamanı! Tutkunun, enerjinin, sıcaklığın ve cesaretin rengiyle geceyi ateşlemek için geri sayım başlasın! Kırmızı bir elbisenin bazen sadece siyah şık bir deri cekete ihtiyacı olabildiğini de hatırlatmak gerek.











Dekolteler ve Işıltılar

Savanın soğuk olması neyi değiştirir? Sadece şık ve sıcacık tutan bir palto ile rahat, sıcak ve özgür hissettiren bir mekâna ihtiyaç var. Bu özel günde farkınızı dekoltelerle, ışıltılarla ortaya koyun. Seçimleriniz, gecenin muhteşem geçeceğinin habercisi olsun. Sırt ya da bacak dekoltesinden parlayan kumaşlara, iddialı kısalıklardan göz alıcı uzunluklara sayısız seçenek denenmeyi bekliyor.









Müzmin Romantik

Sevgililer Günü’nün tadını en çok uslanmaz romantikler çıkarıyor. Havadaki aşk kokusunu en hızlı onlar alıyor. Tüller, ipekler, pudralar ve pembeler… En yumuşak renkleri onlar seçiyor ve aslında en iddialı seçimleri de onlar yapıyor.











Saten Yumuşaklığı

Satenin cazibesinden hiçbir zaman hiçbir şey eksilmiyor. Vücudunuzu yumuşacık saran saten enerjisiyle bu kışı serin bir yaz gününe çevirebilirsiniz.









Doğal ve Çekici

Danteller, satenler, çiçekler herkes için değil. Bazıları daha iddialı ve cesur olmayı seviyor. Kadınsı sembolleri benimsiyor ve kombinlerinde leopar ve yılan desenlerine yer vermekten asla çekinmiyorlar. Çizmeler ve kürk detaylar hakkında da en çok onlar düşünüyor.









İç Güzelliği

Bu Sevgililer Günü’nün konsepti “tepeden tırnağa değişim” olmalı. Çünkü kendimizi tam anlamıyla iyi hissetmeye ihtiyacımız var!







