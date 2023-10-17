Swatch, Avrupa Uzay Ajansı ile iş birliği yaptı: Swatch X You

Gökyüzünü, yıldızları, galaksileri sevenler için Swatch X You adlı koleksiyon dikkat çekici olacağa benziyor. Çünkü Swatch, Avrupa Uzay Ajansı ile ilginç bir iş birliği yaptı. Dünyanın en donanımlı uzay teleskopları ile yakalanmış görüntüler, kozmik manzaralar Swatch X You adlı koleksiyonda kullanıldı.

Tasarımlarda, uzay meraklılarının aşina olduğu Yaratılış Sütunları, Prostar L1527, Karina Bulutsusu ve genç yıldız oluşum bölgeleri dahi yer alıyor. Altı yeni model sunan koleksiyonda tasarımlar kişiselleştirilebilir özellikte. Uzay görüntülerini hareket ettirip uzaklaştırıp yakınlaştırarak, görüntülerin istediğiniz kesitleriyle kendi saatinizi oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca saat mekanizmasının rengini de belirleyebiliyor ve indeksli ya da insekssiz kullanmak üzere belirleme yapabiliyorsunuz. Dileyenler saat kadranının arkasına bir mesaj da ekleyebiliyor. Bu da hediye vermek isteyenler için ayrı bir jest olabilir.