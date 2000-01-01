Kıyafet seçimi yaparken nasıl vücut tipimiz belirleyici oluyorsa dış giyimde de o kadar önemli. Trendler, beğenileriniz, kişisel stiliniz, kumaş özellikleri ve renkler kadar ön planda olmayan vücut tipi özellikleri, aslında bir kaban ya da montun üzerinizde en iyi şekilde durmasını sağlayan en önemli detaylardan biri.

Hava soğudukça kat kat giyinip kimi zaman nasıl göründüğümüzü bile umursamıyoruz. Ancak kışlıklarla da harika görünmemiz mümkün. Hem iş sadece vücut tipine göre kaban bulmakla da bitmiyor. Şık ve sıcak tutan botlar, rengarenk kışlık aksesuarlar ve iyi görünmek, emek isteyen bir süreç. En doğru adımları atarak şık olduğunuz kadar sıcacık hissedeceğiniz alternatifleri bulmak kolay ama gerçekten iyi görünmek için kabanınızı seçmeden önce bizden ilham alın.

Vücut tipini tanımak ve ona göre giyinmek hem erkekler hem de kadınlar için oldukça önemli. Çünkü üzerinizde harikalar yaratacak bir stilin başlangıcında vücut tipini bilmek yatar.

Kısa boylu kadınlar için kaban önerileri





Daha uzun görünmek isterseniz, uymanız gereken birkaç kural var. Örneğin, mini etek veya kısa elbiseler boyunuzu daha uzun gösterir. Enine çizgiler yerine dikey çizgileri seçmelisiniz ve tek parça tek renk kıyafetler de aslında sizi olduğunuzdan uzun gösterir. Dolayısıyla uzun ve tek renk bir palto da sizi hem sıcacık tutar hem de vücudunuza uyum sağlar. İnce bir vücut yapınız varsa belde biten crop modellere de bir şans verin! Oversize yerine vücuda oturan tasarımlar sizin için uygun olacaktır.

Armut tipi vücut için kaban önerileri





Akdeniz kadınlarının genellikle sahip olduğu vücut tiplerinden biri olan armut tip, geniş basenler, ince bel ve dar omuzlar olarak kendini gösteriyor. Dolayısıyla ince beli vurgulamak için kemerli modelleri tercih edebilirsiniz. Uzun ve orta boy kabanlar tam size göre çünkü kısa montlar kalçanızı ön plana çıkarır ama siz belinizi ön plana çıkarmalısınız. Özellikle atkılarla omuzlarınızı daha geniş gösterebilirsiniz.

Elma tipi vücut için kaban önerileri





Genellikle bel kıvrımlarının çok belirgin olmamasıyla dikkat çeken bu vücut tipi için öne çıkarılması gereken bölge kesinlikle bacaklar. Bacak ve göğüslere odaklanarak alışveriş yapabilirsiniz. Kabarık veya bol duran kabanlar yerine vücuda tam oturmayan ama nispeten hatları ortaya çıkaran modelleri seçmelisiniz. Kısa mont ve kabanlar sayesinde bacaklarınızı öne çıkarmanız daha kolay olur. Tek renk ve sade modelleri tercih etmelisiniz ama eğer desenli bir tasarım istiyorsanız dikey çizgileri deneyin.

Kum saati vücut için kaban önerileri





Belin kalça ve gö��üs ile orantılı olmasıyla belki de giyinirken en şanslı olan grubun kum saati vücuda sahip kişiler olduğunu biliyoruz. Eğer kıvrımlarınızı çok ortaya çıkarmak istemiyorsanız, göğüs altından itibaren daralan modelleri seçin. Yakası hareketli, detaylar ya da süslemelere sahip kabanlar da feminen görünmenize yardımcı olur. Desen konusunda özgürsünüz ama belinizin daha kalın görünmemesi için kemerli modelleri kullanın.