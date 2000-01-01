Hava soğudukça kat kat giyinip kimi zaman nasıl
göründüğümüzü bile umursamıyoruz. Ancak kışlıklarla da harika görünmemiz
mümkün. Hem iş sadece vücut tipine göre kaban bulmakla da bitmiyor. Şık ve
sıcak tutan botlar, rengarenk kışlık aksesuarlar ve iyi görünmek, emek isteyen
bir süreç. En doğru adımları atarak şık olduğunuz kadar sıcacık hissedeceğiniz
alternatifleri bulmak kolay ama gerçekten iyi görünmek için kabanınızı seçmeden
önce bizden ilham alın.
Vücut tipini tanımak ve ona göre giyinmek hem erkekler hem de kadınlar için oldukça önemli. Çünkü üzerinizde harikalar yaratacak bir stilin
başlangıcında vücut tipini bilmek yatar.
Kısa boylu kadınlar için kaban önerileri
Daha uzun görünmek isterseniz, uymanız gereken birkaç kural
var. Örneğin, mini etek veya kısa elbiseler boyunuzu daha uzun gösterir. Enine
çizgiler yerine dikey çizgileri seçmelisiniz ve tek parça tek renk kıyafetler
de aslında sizi olduğunuzdan uzun gösterir.
Dolayısıyla uzun ve tek renk bir palto da sizi hem sıcacık tutar hem de
vücudunuza uyum sağlar. İnce bir vücut yapınız varsa belde biten crop modellere
de bir şans verin! Oversize yerine vücuda oturan tasarımlar sizin için uygun
olacaktır.
Armut tipi vücut için kaban önerileri
Akdeniz kadınlarının genellikle sahip olduğu vücut
tiplerinden biri olan armut tip, geniş basenler, ince bel ve dar omuzlar olarak
kendini gösteriyor. Dolayısıyla ince
beli vurgulamak için kemerli modelleri tercih edebilirsiniz. Uzun ve orta boy
kabanlar tam size göre çünkü kısa montlar kalçanızı ön plana çıkarır ama siz
belinizi ön plana çıkarmalısınız. Özellikle atkılarla omuzlarınızı daha geniş
gösterebilirsiniz.
Elma tipi vücut için kaban önerileri
Genellikle bel kıvrımlarının çok belirgin olmamasıyla dikkat
çeken bu vücut tipi için öne çıkarılması gereken bölge kesinlikle bacaklar.
Bacak ve göğüslere odaklanarak alışveriş yapabilirsiniz. Kabarık veya bol duran
kabanlar yerine vücuda tam oturmayan ama nispeten hatları ortaya çıkaran
modelleri seçmelisiniz. Kısa mont ve kabanlar sayesinde bacaklarınızı öne
çıkarmanız daha kolay olur. Tek renk ve sade modelleri tercih etmelisiniz ama
eğer desenli bir tasarım istiyorsanız dikey çizgileri deneyin.
Kum saati vücut için kaban önerileri
Belin kalça ve gö��üs ile orantılı olmasıyla belki de
giyinirken en şanslı olan grubun kum saati vücuda sahip kişiler olduğunu
biliyoruz. Eğer kıvrımlarınızı çok ortaya çıkarmak istemiyorsanız, göğüs
altından itibaren daralan modelleri seçin. Yakası hareketli, detaylar ya da
süslemelere sahip kabanlar da feminen görünmenize yardımcı olur. Desen
konusunda özgürsünüz ama belinizin daha kalın görünmemesi için kemerli
modelleri kullanın.