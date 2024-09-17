Zeynep Bastık, Flormar’ın yeni Shine Kiss Me More likit ruj serisinin yüzü oldu

Flormar, marka elçisi Zeynep Bastık ile Shine Kiss Me More Likit Ruj serisi için yeni bir iş birliği yaptı.

Seri, kırmızı ve pembenin tonlarından, nude ve toprak tonlarına 12 renk seçeneği sunuyor.

Rujların formülünde hyaluronik asit ve murumuru yağı yer alıyor.

Ayna formundaki ambalajı sayesinde uygulamada ek bir ayna kullanmaya gerek yok. Rujunuzu yanınıza alıp çıkmanız yeterli.