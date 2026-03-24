Baharın yükselen trendi: İlham veren pastel tonları
2026 bahar sezonu, kışın koyu renk paletini geride bırakarak yerini taze ve dingin pastel tonlara bırakıyor. Gardırobunuzdaki temel parçaları güncelleyerek bu renkleri stilinize dahil edebilmenizi sağlayacak ilham veren görünümleri bir araya getirdik. İşte sezonun en güçlü pastel kombin stratejileri.
Kışın hakimiyetindeki koyu ve monokrom paletler yerini yavaş yavaş mevsimin taze enerjisine bırakırken, 2026 bahar podyumları pastel tonların modern yorumlarıyla şekilleniyor. Doğanın uyanışını stilimize taşıyan bu dingin renkler, sadece romantik bir tavır sergilemekle kalmıyor; doğru form ve dokularla birleştiğinde eforsuz bir şıklığın kapılarını aralıyor. Gardırobunuza ferahlık katacak en güncel pastel kombin stratejilerini ve sezonun öne çıkan stil görünümlerini bir araya getirdik.
Fotoğraf: Instagram/ @linda.sza
GEÇİŞ RENGİ: SARI
Pastel tonlara mesafeliyseniz, başlangıç noktanız sarı olmalı. Özellikle tereyağı ve saman sarısı, bej veya ekru gibi nötr bir baz görevi görür. Bu tonları temel parçalarla eşleştirerek veya sadece aksesuar olarak kullanarak stilinize dahil edebilirsiniz.
Fotoğraf: Instagram/ @jordannasharp
ROMANTİK HIRKALAR
Klasik şıklığın vazgeçilmezi olan işlemeli ve düğme detaylı hırkalar, baharın romantik dokusunu yansıtıyor. Özellikle pembe tonlarındaki hırkalar, zamansız bir yatırım parçası olarak öne çıkıyor.
Fotoğraf: Instagram/ @vivianyrl
PASTELLERİN UYUMU
Aynı anda birden fazla pastel tonu bir arada kullanmak, bu sezonun en güçlü trendleri arasında yer alıyor. Birbiriyle uyumlu bebek pembesi ve mavi tonlarını gri gibi nötr bir renkle dengeleyebilirsiniz.
Fotoğraf: Instagram/ @linda.sza