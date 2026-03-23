Jason Momoa, evini terk etmek zorunda kaldı
Ünlü oyuncu Jason Momoa ve ailesi, Hawaii’deki şiddetli sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki yardım çalışmalarına bizzat katılan Momoa, son yirmi yılın en büyük felaketiyle sarsılan bölgeye destek oluyor. İşte detaylar...
Hawaii, son yirmi yılın en şiddetli sel felaketlerinden biriyle mücadele ediyor. Aralarında ünlü oyuncu Jason Momoa’nın da bulunduğu pek çok bölge sakini, ani su baskınları ve elektrik kesintileri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Honolululu 46 yaşındaki aktör, O'ahu’nun Kuzey Kıyısı’nda ailesiyle birlikteyken yakalandığı fırtına sonrası yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
"ŞU AN İÇİN GÜVENDEYİZ"
Momoa, durumun ciddiyetini şu sözlerle aktardı:
“Ailem yanımda. Kuzey Kıyısı'ndan çıktık… Elektriklerimiz kesildi. Şu an için güvendeyiz ancak güvenli olmayan çok sayıda insan var, bu yüzden tüm sevgimizi gönderiyoruz.”
Eyalet genelinde hayatı durma noktasına getiren yağışlar, büyük çaplı toprak kaymalarına ve altyapı hasarlarına yol açtı. Momoa, bölgedeki durumu şu sözlerle özetledi:
“Kuzey Kıyısı şu an oldukça sert durumda. Umarım herkes güvendedir ve tahliye oluyordur. Dışarıda güvende kalın.”
Fotoğraf: Instagram/ @ianstreetz
YARDIMLAŞMA SEFERBERLİĞİ
Doğal afet nedeniyle müzik grubu ÖOF TATATÁ'nın konserini erteleyen Momoa, vaktini bölge halkına destek olmaya ayırdı. Kız arkadaşı Adria Arjona ile birlikte yerel bir restoran zincirinin yardım çalışmalarına katılan oyuncu, özellikle barınma sorunu yaşayan ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağladı.