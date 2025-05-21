Can Yaman'dan Dolce&Gabbana look'u

Türkiye'de oyunculuk kariyerine başladıktan sonra İtalya'ya yerleşen ve kariyerine orada devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla gündem olmayı başardı.

Ünlü oyuncunun baştan aşağı leopar desenli bir takım giydiği ve kombini zebra desenli terliklerle tamamladığı görüldü.

YİNE ELEŞTİRİLDİ...

Can Yaman'ın yalnızca kıyafeti değil, oturuş şekli de sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Takipçileri tarafından farklı yorumlarla karşılanan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı kullanıcılar kıyafet seçiminde cesur tarzını överken, bazıları ise görünümünü eleştirdi.

Ünlü oyuncunun kombinini sizler için bulduk...

Dolce&Gabbana'nın leopar pijama takımını tercih eden Yaman'ın bu kombini 5,245 dolar (203 bin TL) etiketine sahip!

Dolce & Gabbana -Double-breasted wool Sicilia-fit suit with leopard print (5,245 $)