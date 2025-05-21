Can Yaman'dan Dolce&Gabbana look'u
Şimdilerde kariyerini İtalya'da sürdüren ünlü oyuncu Can Yaman'ın baştan aşağı leopar desenli bir takım giydiği paylaşım Instagram'a bomba gibi düştü. Haliyle oyuncunun giydiği leopar desenli pijaması sosyal medyada bir hayli konuşuldu. Yaman'ın Dolce&Gabbana markalı takımının fiyatını sizler için bulduk...
Aybüke Sengir
Türkiye'de oyunculuk kariyerine başladıktan sonra İtalya'ya yerleşen ve kariyerine orada devam eden Can Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla gündem olmayı başardı.
Ünlü oyuncunun baştan aşağı leopar desenli bir takım giydiği ve kombini zebra desenli terliklerle tamamladığı görüldü.
YİNE ELEŞTİRİLDİ...
Can Yaman'ın yalnızca kıyafeti değil, oturuş şekli de sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu. Takipçileri tarafından farklı yorumlarla karşılanan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı kullanıcılar kıyafet seçiminde cesur tarzını överken, bazıları ise görünümünü eleştirdi.
Ünlü oyuncunun kombinini sizler için bulduk...
Dolce&Gabbana'nın leopar pijama takımını tercih eden Yaman'ın bu kombini 5,245 dolar (203 bin TL) etiketine sahip!
Dolce & Gabbana -Double-breasted wool Sicilia-fit suit with leopard print (5,245 $)