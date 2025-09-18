Çirkin ama ikonik: UGG’lar neden hala moda?

Kimileri onları çirkin buldu, kimileri ise konforun simgesi olarak gördü. İşte tam da bu çelişki sayesinde UGG modelleri, yıllardır hayatımızdan çıkmadı. Moda her zaman şaşırtıcıdır ama bu modellerin hikâyesi tam anlamıyla farklı bir noktada duruyor. Gel, bu ikonik botların hikâyesine birlikte bakalım.

RAHATLIK NEDEN MODAYI YENER?

Bir kıyafetin ya da ayakkabının trend olması için her zaman göz alıcı olması gerekmez. Çoğu zaman rahatlık, tüm tartışmaların önüne geçer. UGG botların en büyük avantajı da işte bu sunduğu inanılmaz konfordur. Yumuşacık yün astarı sayesinde soğuk günlerde ayağını sıcacık tutar, kalın tabanı ise uzun yürüyüşlerde bile rahat hissettirir. Evden dışarıya adım atarken başka bir bot giymek istemezsin çünkü bu botlar, sanki ayağında bir bulut taşıyormuşsun hissi verir. Erkek ya da kadın fark etmez, bu botları tercih eden herkesin ortak noktası aslında bu konforu sevmek. Ve moda dünyasında bir kural vardır: Konfor kazandığında, eleştiriler ne kadar yoğun olursa olsun kullanıcılar vazgeçmez. İşte bu nedenle UGG kadın ve erkek modelleri hâlâ her yıl vitrinlerde yer buluyor.

UGG NEDEN ÇİRKİN BULUNUYOR?

Eleştirilere kulak verdiğimizde, UGG botların en sık karşılaştığı yorum “çirkin” olmalarıdır. İnce topuklu bir bot gibi zarif görünmezler, spor ayakkabı kadar dinamik bir hava taşımazlar ve çoğu klasik ayakkabının aksine hantal bir siluete sahiptirler. Fakat işin ironik tarafı, moda dünyasında çirkinlik bazen en büyük çekiciliğe dönüşebilir.

Çirkin moda akımları uzun süredir hayatımızda. Dad sneakers’lar ilk çıktığında birçok kişi onları “dünyanın en kaba spor ayakkabıları” olarak tanımladı. Crocs, yıllarca sadece “bahçede giyilecek” bir ayakkabı olarak görüldü. Ama zaman içinde bu ürünler, farklı kombinlerle sokak modasının en çok konuşulan parçalarına dönüştü. UGG da aynı kaderi paylaşıyor. Onu çirkin bulanların sayısı hâlâ çok, ama bu tartışma bile aslında ikonikleşmesine katkı sağlıyor.

ÜNLÜLERİN VE INFLUENCERLARIN GÜCÜ

Bugün UGG denildiğinde akla gelen ilk görüntülerden biri, ünlülerin günlük stillerinde bu botları kullanmasıdır. Kim Kardashian’ın tayt ve oversize sweatshirt ile kombinlediği klasik kahverengi tasarım, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Hailey Bieber’ın oversize mont ve UGG mini bot kombinleri, TikTok’ta milyonlarca kez izlendi. Gigi Hadid’in şehirde yürürken tercih ettiği modeller, birçok genç için ilham kaynağı oldu. Bunların yanı sıra erkek modasında ise Justin Bieber, sokak stilinde sık sık UGG erkek botlarıyla görüntülendi.

Influencer etkisi sayesinde, “ev botu” olarak bilinen bu modeller, sokak stilinin en trend parçaları haline geldi. Birçok moda blogger’ı, UGG kombinleri üzerine içerikler üretiyor ve bu sayede kullanıcılar farklı stil denemelerine yönlendiriliyor.

SOKAK STİLİNE UYGUN

Önemli bir kesim UGG botları sadece evde ya da pijama tarzıyla kombinlenebilecek parçalar olarak görüyor. Ancak bu tamamen yanlış bir algı. Günümüzde bu botlarla yapılan kombinler o kadar çeşitlendi ki hem günlük hem de daha iddialı görünümlerde yer bulabiliyor. Jean pantolon ve crop sweatshirt ile yapılan basit bir kombin, klasik UGG mini ile birleştiğinde konforlu ama aynı zamanda cool bir sokak stili yaratıyor.

Platform modelleri ise etek ve uzun kabanlarla birlikte kullanıldığında hem feminen hem de dikkat çekici bir görünüm sağlıyor. Erkek tarafında ise jogger pantolon ve kapüşonlu sweatshirt ile mükemmel bir uyum yakalıyor. Hatta bazı sokak stil fotoğraflarında UGG erkek botlarının bomber ceketlerle birleşerek sportif-şehir tarzını tamamladığını görüyoruz.

Kısacası UGG kombinleri, sandığından çok daha pratik ve şık denebilecek seçenekler sunuyor. Bugün onları sadece “ev botu” kategorisine sıkıştırmak artık imkânsız.

2025’TE UGG TRENDLERİ

Moda sürekli değişiyor ama marka bu değişime ayak uydurmayı biliyor. 2025 yılına geldiğimizde UGG modelleri hiç olmadığı kadar iddialı. Klasik kahverengi tonlarının yanı sıra pastel mavi, lavanta moru ve hatta neon renkler raflarda yerini almaya başladı. Platform tabanlı modeller, özellikle gençler arasında hızla yükselen bir trende sahip.

UGG slipper modelleri ise evden sokağa taşan rahatlık anlayışını yeniden tanımlıyor. Pandemi sonrası popülerleşen “athleisure” trendinin bir parçası olarak, birçok kişi dışarıya bile bu konforlu slipper’larla çıkıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik kavramı da artık bu koleksiyonların merkezinde. Çevre dostu malzemelerden üretilen yeni ürünler hem modaya hem de doğaya duyarlı kullanıcıların ilgisini çekiyor.

“ÇİRKİN AMA İKONİK” OLMANIN SIRRI

Bir ürün yıllarca eleştirilmesine rağmen hâlâ milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyorsa, işte o zaman ikonlaşır. UGG bot da tam olarak bu tanıma uyuyor. Bir kesim onları kaba ve estetikten uzak bulurken, bir kesim ise onlarsız bir kış düşünemiyor. Bu zıt görüşler aslında markanın sürekli gündemde kalmasını sağlıyor. Moda, sonuçta bir çeşit ifade biçimidir ve herkesin aynı şeyi sevmesi beklenmez. UGG’ler de tam bu noktada devreye giriyor: tartışma yaratarak popülerliğini korumaya devam ediyor.

Ugg modellerine göz atmak için tıklayın

“Bu Bir İlandır”