Duygu Özaslan, Paris Fashion Week 'Le Défilé' podyumunda

Paris Moda Haftası’nın resmi ortağı L'Oréal Paris, bu yıl 24 Eylül-5 Ekim tarihlerinde açık hava defilesini dördüncü kez düzenledi. Defile, “Le Défilé” adı ile kadınlara güç vermeyi hedefledi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Le Défilé’ye Türkiye’den sosyal medyanın çok takip edilen ismi Duygu Özaslan'da katıldı.

L'Oréal Paris’in sokak tacizine karşı durmak için başlattığı eğitimi “StandUp–Sokak Tacizine Karşı Dur!” programı ile yapılan defilede, sosyal medyanın çok takip edilen influencer’ı Duygu Özaslan; Camila Cabello, Aja Naomi King, Hellen Mirren, Liya Kebede, Cindy Bruna, Soo Joo Park, Luma Grothe ve Nicolaj Coster Waldau gibi dünya starlarıyla birlikte podyumda yer aldı. Duygu Özaslan, doğal makyajı ile izleyicilerin beğenisini topladı.

Duygu Özaslan şu sözlerle duygularını dile getirdi: “Paris Moda Haftası’nda kadınların hareket özgürlüğünü vurgulamak için düzenlenen bir defilede yer almaktan dolayı mutlu ve gururluyum. Kadınların gücü ve çeşitliliğini kalbine koyan bu gösteri ile çok büyük kitlelere ulaşılacağına inanıyorum. Evrensel güzellik ve moda arasındaki sinerjiyi benimseyen bir defilede pek çok tanınmış isimle birlikte podyumda yürümek heyecan verici.”