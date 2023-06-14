Elle Style Awards 2023 stillerini inceliyoruz: Tercih edilen kıyafetler ve aksesuarlar

Elle Style Awards 2023 ödülleri verilirken en çok merak edilen konu ise ünlülerin gecede kırmızı halı görünümleri oldu. Peki hangi ünlü hangi marka elbiseyi tercih etti? Bu gecede en şık hangi ünlü oldu? İşte ünlülerin bu özel gece için tercih ettiği markalar...

Tuba Ünsal geceye 3 saate hazırlandı. Ünsal'ın stylistliğini Selin Bursalıoğlu yaptı. Tuba Ünsal, Giambattista Valli elbisesi ile geceye katıldı.