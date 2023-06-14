Elle Style Awards 2023 stillerini inceliyoruz: Tercih edilen kıyafetler ve aksesuarlar
ELLE Style Awards 2023 X M.A.C, yılın en stil sahibi isimlerini dokuzuncu kez ödüllendirdi. İşte geceye katılan ünlülerin tercih ettiği kostümler... Bu gecede en çok tercih edilen kostüm Dior ve Özgür Masur oldu.
Elle Style Awards 2023 ödülleri verilirken en çok merak edilen konu ise ünlülerin gecede kırmızı halı görünümleri oldu. Peki hangi ünlü hangi marka elbiseyi tercih etti? Bu gecede en şık hangi ünlü oldu? İşte ünlülerin bu özel gece için tercih ettiği markalar...
Tuba Ünsal geceye 3 saate hazırlandı. Ünsal'ın stylistliğini Selin Bursalıoğlu yaptı. Tuba Ünsal, Giambattista Valli elbisesi ile geceye katıldı.
Ece Sükan, geceye 2 saatte hazırlandı. Geceye, Versace'nin lookunu tercih etti.
Cansu Akın, geceye Isabel Sanchis marka elbisesi ile katılırken, ayakkabılarını Prada'dan takılarını ise Bvlgari'den tercih etti. Metin Akdülger geceye Paul Smith takımını giydi. Kol saati Cartier. Ayakkabıları ise Prada’dan.
Leyla Feray geceye Dior’un full looku ile katıldı.