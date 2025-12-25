Emily in Paris 5. sezon 'Roma Gardırobu'

"Lily Collins’in canlandırdığı Emily karakterinin stil yolculuğu bu sezon yönünü Roma’ya çeviriyor. Paris’in zarif ama eğlenceli ruhunu, İtalya’nın köklü moda mirasıyla birleştiren Emily; karşımıza daha cesur renk paletleri ve çarpıcı aksesuarlarla çıkıyor. Karakterin klasikleşen tarzının İtalyan dokunuşlarıyla nasıl yeniden şekillendiğini ve Roma sokaklarını podyuma çeviren o yeni sezon kombinlerini birlikte inceliyoruz...