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Eşref Rüya'nın moda ikonu Nisan! Demet Özdemir'in yeşil nikah kombini modaseverlerin radarında
Kanal D'nin dizisi 'Eşref Rüya', karakterlerinin stil kodlarıyla adından söz ettiriyor. Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, önceki gün bir nikaha katıldı. Yeşil kombiniyle nikah şahitliğiyli yapan Özdemir'in stilini mercek altına aldık...
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Eşref Rüya'da müzisyen Okan karakterine hayat veren Kerem Alp Kabul, sevgilisi Tuğçe Bozkurt ile evlendi.
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Diziden rol arkadaşı Demet Özdemir ise çiftin nikah şahitliğini yaptı.
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Düğünde yeşil saten elbisesiyle boy gösteren Özdemir, zarafetiyle davetlilerden tam not aldı. Oyunculuğuyla olduğu kadar giydiği kombinlerle adeta moda ikonu haline gelen Özdemir, modaseverlerin radarında…
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Çiftin nikah şahitliğini yapan Özdemir, düğüne sırt dekolteli, boyundan bağlamalı yeşil saten bir elbise ile katıldı.