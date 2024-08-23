Forever 21, Eylül ayında Türkiye’de!

Moda markası Forever 21, Türkiye pazarına giriş yapıyor. Marka, ilk mağazasını Vadistanbul’da açıyor. Toplamda ise üç mağaza ile Türkiye pazarına katılacak.

FOREVER 21'İN TÜRKİYE'DEKİ İLK MAĞAZASI VADİSTANBUL'DA AÇILIYOR

Forever 21, Vadistanbul’da açılacak ilk mağazasıyla eylül ayında Türkiye’ye merhaba diyecek. Markanın dünya çapında 560’tan fazla konumda mağazası bulunuyor.

Forever 21, kadın giyim, erkek giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerindeki son trend ürünleri eylül ayında açılacak Vadistanbul, Mall of Istanbul ve Kentpark mağazalarının yanı sıra online kanallar aracılığıyla da modaseverlerle buluşturacak.

FOREVER 21, FİBA PERAKANDE ÇATIŞI ALTINDA TÜRKİYE'DE

Fiba Perakende, GAP ve Marks & Spencer markalarının Türkiye’deki mağazalarını açmaya ve işletmeye tek yetkili şirketi olarak Forever 21’i de Türkiye pazarına katıyor. Şirket, Türkiye’ye hızlı bir giriş yaparak otuzun üzerinde Forever 21 mağazası açmayı hedefliyor.