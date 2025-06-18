Hande Erçel'in 'Aşkı Hatırla' gala tarzı!
Son dönemde art arda projelerle adlarından sıkça söz ettiren Hande Erçel ve Barış Arduç, gündemden düşmüyor. İkilinin ilk yapımı kadar büyük ilgi gören ikinci projesi, 'Aşkı Hatırla' dizisi de dikkatleri üzerine çekti. Dizinin galasında ışıl ışıl görüntülenen Hande Erçel'in tarzını gelin yakından inceleyelim...
Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı, Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi genç ve usta isimleri kadrosunda buluşturan, Saner Ayar’ın yapımcılığında O3 Medya imzasını taşıyan ‘Aşkı Hatırla’nın galası dün gece gerçekleşti.
Bugün (18 Haziran) Disney+’ta ilk 3 bölümüyle yayına giren romantik komedi türündeki dizi aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde de izleyicilerle buluşacak.
Dizi kadrosunda yer alan birbirinden ünlü isimler, gecede şıklıklarıyla dikkat çekerken, gala renkli görüntülere sahne oldu.
Geceye damgasını vuran detay ise Hande Erçel ve Barış Arduç’un uyumu oldu. Şıklıkları ve enerjileriyle davetlilerin beğenisini toplayan ikili için sosyal medyada “Barbie ve Ken gibi olmuşlar” yorumları yapıldı.