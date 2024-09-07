Mob Wife trendi nedir? Moda dünyasının suçlu zevki

Z kuşağının eskiye olan düşkünlüğü ve beraberinde yarattığı trendler hoşumuza gitmiyor değil. Üstelik eskiyi geri getirmekle kalmıyor, onlara taze bir dokunuşta bulunup günümüze uyarlamayı da başarıyorlar. Bunun son örneğini ‘mob wife’ dokunuşunda yaşadık. Bu, kısaca ‘mafya eşi estetiği’ anlamına geliyor. ‘Mafya güzellemesi yapıyor’ diye önyargıyla yaklaşmadan önce, tam olarak öyle bir niyeti olmadığını belirtelim. Amacı, Hollywood’un klasikleşmiş gangster film ve dizilerindeki mafya eşlerinin özgüvenini moda üzerinden yansıtmak. The Sopranos’un Adriana’sından Casino’nun Ginger’ına kadar ikonikleşmiş mob wife’lar ilham kaynağı oluyor.

Elele dergisi 2024 yılı Nisan sayısında yer almaktadır...

Bu dokunuş, bir moda akımından çok bir tavırdan oluşuyor. İpler, eşlerinde görünse de asıl patron onlar. Kendini bilen bu kadınlara istemedikleri bir şeyi yaptırmak çok zor. Başkalarının yargılayıcı bakışlarına aldırış etmeden, sadece kendi isteklerine yerine getiriyorlar. “Beni rahatsız etmeyin” mesajını giydikleriyle iletiyorlar. Onlar için moda, kendilerini ve özgürlüklerini ortaya çıkarmanın bir yolu. Bu trendin ortaya çıkmasına, bu özgürlük ve kişilerin kendilerini ifade edebilme isteği yardımcı oldu.

Mob wife dokunuşu, moda akımından çok bir tavırdan oluşuyor. İpler eşlerinde görünse de asıl patron onlar. Kendini bilen bu kadınlara istemedikleri bir şeyi yaptırmak çok zor.

HOLLYWOOD'UN GANGSTER EŞLERİ

Mob wife dokunuşu, onların negatif yönlerini değil, tarzlarını kopyalıyor. Ekranda gördüğümüz gangster eşleri her zaman güzel ve ihtişamlı. Casino filminde Sharon Stone’un hayat verdiği Ginger McKenna’yı ele alalım., çünkü örnek alınabilecek en iyi karakterlerden. Ginger gizemli ve nereye gitse tüm bakışları üstünde toplayan güçlü bir auraya sahip. Zamanın ötesindeki zengin stilini, bol miktarda altın, kürk ve büyük kabarık saçlarıyla birleştirerek 1970’lerin ışıltısını yansıtıyor. Mob wife’ın vücut bulmuş hali olan Scarfece’ten Elvira Hancock da popüler kültüre stiliyle adını altın harflerle yazdırıyor. Michelle Pfeiffer’ın ikonlaştırdığı Elvira, başkalarıyla arasına mesafe koymak için büyük kedi gözlüklerinden yararlanıyor. Unutulmaz ipek mavi elbisesi ve damla küpeleri klasikler arasında.

Gangster eşleri denildiğinde The Sopranos’un kadınlarını pas geçemeyiz. Dizide, Christopher’ın nişanlısı Adriana La Cerva’nın giydiği leopar desenli body suit’i, yıllar sonra yeniden yükselişe geçti. Kemeri, altın renkli düğmeli takımı, büyük halka küpeleri, striptiz botları ve kabarık saçlarıyla Adriana, pejmürde denilebilecek parçaları üstünde taşıyor. Bu yüzden stili, “mükemmel olacak kadar korkunç” olarak anılıyor. Mafya babası Tony Soprano’nun eşi Carmela Soprano ise üst üste taktığı kolyeleriyle Adriana’ya göre daha elit bir eş statüsünde. Dahası, French manikürlü badem tırnakları ve her kombinine kemer dahil etmesiyle de 2000’li ve 1970’li yılları birbiriyle harmanlıyor.

Goodfellas’da Karen Hill için moda, karakter gelişiminde büyük bir rol oynuyor. İlk sahnelerinde giydiği mavi elbise gençliğini temsil ederken, bir gangster eşine dönüşüp güçlendiğinde kıyafetinin renkleri daha sıcak pembe tonlarına dönüşüyor. Artık kocasının izinden gidip pis işlere bulaştığında da deri üstüne deri giyerek Mob wife evrimini tamamlıyor. Godfather’da ise Vito Corleone’nin şımarık kızı Connie Corleone, ‘ateşli bir İtalyan prensesi’nin en net örneği. Kırmızı ipek elbiseyi siyah kürk ve göz alıcı elmas kolye ile tamamlamadığı stili en çok beğenilenler arasında. Daha olgun, daha çekici ve daha cesur bir görünüm sunuyor.

Mob wife’ın vücut bulmuş hallerinden biri de Scarface filminde Michelle Pfeiffer’ın canlandırdığı Elvira Hancock karakteriydi.

HAKSIZ SERVETİN BEDELİ

Mob wife estetiğine geçmeden önce, onların karanlık taraflarını ve bu akımın tartışmalara neden olan detaylarına değinmek gerekiyor. Kürkler, leopar desenli parçalar, büyük altın küpeler ve kabarık saçlarıyla mob wife’lar, aslında haksız yere elde edilmiş servetlerinin keyfini çıkarıyorlar. Zaman zaman da pejmürde görünümler sergileyerek ‘doğuştan zengin’ olmadıklarını belli ediyorlar. Onların bu kadar abartılı detaylara boğulmuş olmaları da eşlerinden kaynaklanıyor. Çünkü gangster kocaları, onlara kendilerini affettirmek için özür dilemek yerine, pahalı mücevherler ve kürklerle ödeme yapmayı daha uygun buluyor. Özellikle kürk, eşlerin yaptıkları hataları örtbas etmek için kullandıkları bir metafor. Kadınlar ne kadar güçlü olsalar da ekonomik olarak eşlerine bağlılar ve onları terk ettiklerinde mücevherlerini de kaybedecekler. Bu sonradan elde edilen serveti kaybetmemek içinse ‘mafya eşi’ statüsünü devam ettiriyorlar.

Sopranos‘ta mafya babası Tony Soprano’nun eşi Carmela, üst üste taktığı kolyeleriyle dikkat çekiyordu.

YENİ NESİL MOB WIFE'LAR

Günümüze geldiğimizde, mob wife estetiğini benimseyen birçok ünlü isimle karşılaşıyoruz. Clean girl ve strawberry girl gibi trendleri sürekli uygulayan Hailey Bieber, mob wife estetiğine de rahat bir şekilde uyum sağlıyor. Bu tarzın tam tersi olan clean girl estetiğinin en büyük temsilcisi olan Hailey’nin, mob wife gibi maksimalist bir trendde de başarılı olması, onun gerçek bir ‘trendsetter’ olduğunu kanıtlıyor. Gözlüklerini Scarface’ten Elvira’nınkiler gibi takan mankeni asıl öne çıkaran şey, şeffaf ojeleri veya dağınık saçları değil, tavrı. Hailey ne yaptığını iyi biliyor ve gangster eşlerinin görünümlerinden çok tavırlarıyla dikkat çektiğini öğrendiğini gösteriyor.

Kardashian hanedanından Khloé Kardashian ise bu trendi kendince farklılaştırıyor. Bikinisini, suni bir kürk, siyah tüylü şapka ve kar botuyla kombinliyor. Nude makyajı ve öne çıkan dağınık saçlarıyla Khloé, bir ‘sahte mob wife’ havası yaratıyor. Tam bir Kardashian işi! Düz şekilde törpülenmiş tırnakları, siyah kürk mantosu, diz altı deri botları ve asimetrik siyah dantel elbisesiyle Dua Lipa, futbolcu eşinden gangster eşliğine terfi edebileceğini tavrıyla kanıtlayan Victoria Beckham, deri eteği, leopar kürkü, uzun çizmeleriyle Paris Jackson ve leopara düşkünlüğüyle en cüretkar mob wife olan Jennifer Coolidge de yeni nesil mob wife’lar olarak yerlerini alıyor.

Clean girl ve strawberry girl gibi trendleri sürekli uygulayan Hailey Bieber, mob wife estetiğine de rahat bir şekilde uyum sağlıyor.

Nude makyajı ve öne çıkan dağınık saçlarıyla Khloé Kardashian, sahte bir mob wife havası yaratıyor.

Bu trendin kilit parçası kürkler. Ancak kendileri orijinal olsa da kürkleri suni.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Mevsim geçişinde ‘Mob wife’ estetiğini yakalamak ve kısa sürede denemek isteyenler için gerekli malzemelerin yer aldığı bu ihtiyaç listesi yararlı olabilir.

KÜRKÜN ROLÜ

Bu trendin kilit parçası anlaşıldığı gibi kürkler. Gangster filmlerini gözünüzün önüne getirin, hiç kürk giymeyen bir mafya eşi aklınıza geliyor mu? Ancak mob wife’ler orijinal olsa da kürkleri suni. İster bir kokteyl elbisesi ister bir deri pantolonla kombinlensin, kürkünüz üstünüzde olduğunda (mecazi olarak) dışardan karşı gelecek zararlara kendinizi koruma altına almış oluyorsunuz. Yaygın olarak kürk kaban ve montlar görülüyor ancak kürk detaylı elbiseler, ceketler, şapka ve çantalar da mob wife tarzını tamamlamak için kullanılabilir.

ORMANIN HAKİMİ

Leopar deseni, moda dünyasının klasiklerinden biri olarak her dönemde dikkat çekiyor. Ancak son birkaç aydır mob wife estetiğini yükselişiyle birlikte leopar deseninin önemi ve etkisi daha da arttı. Leopar desenli parçalar, cesur ve kararlı bir duruş sergilemek isteyenler için ideal bir seçenek. Mob wife estetiğinde, leopar desenini kullanmanın birkaç yolu bulunuyor. Leopar desenli elbise veya ceket tercih ederek güçlü bir görünüm kazanılıyor. Normalde bu deseni kullanırken dikkatli olmak, parçaları dengelemek gerekirdi ama örneklere baktığımızda mob wife’ın bunu çok kafaya takmadığını ve desenleri karıştırdığını görüyoruz. Yine de abartıya kaçmamak da yarar var.

SİYAH, SİYAH, SİYAH

Daha pastel ve açık tonlara geçildiği bu mevsim geçişinde frene basmak gerekebilir çünkü mob wife’ın renklere karşı biraz alerjisi var. Gizemli bir tavır takınmak için en iyi renk siyah olacaktır. Siyah dışında kullanılan diğer renk de kırmızı. Mob wife’lar siyah aşığı olsalar da tutkularını ve güçlerini belli etmek için kırmızı rengi bir silah gibi kullanıyorlar.

Mob wife’ın renklere karşı alerjisi var! Gizemli bir tavır takınmak için en iyi renk siyah.

CESUR ADIMLAR

Bu maksimalist bir trend olduğundan seçilen tüm aksesuarların büyük olması hiç de şaşırtıcı değil. Stiletto, mob wife estetiği için uygun bir seçenek olabilir; ancak, topuklu çizme ve botlar en iyisi. The Sopranos’dan Andrea’nın striptiz çizmesi olarak adlandırılan meşhur çizmeleri bunun en güzel örneği. Gangster eşleri için topuklu giymek yazılı olmayan bir kural fakat bu ayakkabılarla rahat edemeyenler kalın bir mokasenle de mob wife estetiğini yakalayabilir. Güneş gözlüğü seçerken Elvira Hancock’un gözlüklerini hatırlayın, siyah ve büyük modeller tercih edilebilir. Minimalist biri olup bu estetiği denemek isteyenler leopar desenli kemer veya fulardan yardım alabilir. Fuları boynunuza bağlayarak veya saç bandı tarzında kullanarak, aşırıya kaçmadan diğer parçalarla uyum içinde şık ve sofistike bir mob wife olunabilir.

Mob wife maksimalist bir trend olduğu için seçilen tüm aksesuarlar da büyük.

BÜYÜK TAKILAR, BÜYÜK GÜÇ

Zengin bir görünüm yakalamanın en iyi yolu takılardan geçiyor. Takılar, özellikle küpeler, ne kadar büyük olursa gücünüz de onunla eş değer olur. Günlük stili, mob wife’a dönüştürmek için halka küpeler, kalın zincirli kolyeler ve geniş bilezikler iyi birer yardımcı. Ayrıca, taşlı ve işlemeli detaylar da bu tarzının önemli bir parçası.

Zengin bir görünüm yakalamanın en iyi yolu gösterişli takılardan geçiyor.

SATENİN ZENGİNLİĞİ, DERİNİN UYUMU

Lüks ve zarif bir kumaş olarak bilinen saten, mob wife estetiğinin vurguladığı zenginlik ve şıklığı başarıyla temsil ediyor. Saten elbiseler, vücuda oturan ve kıvrımları vurgulayan kesimleriyle feminen bir görünüm sunar. Deri ve altın gibi unsurlarla birleştirildiğinde, mob wife estetiğinin güçlü ve çarpıcı etkisini artırabilir. Burada bir kez daha Elvira’yı anıyoruz. Deri ise saten elbiselerle kombinlendiğinde kontrast yaratır ve bu detaylar, elbisenin sertliğini ve güçlü duruşunu vurgular. Böylece mob wife tarzının karakteristik özelliklerini öne çıkarıyor. Genellikle altın aksesuarlarla tamamlanan saten, altın tokalar, kemerler veya takılar, kumaşın lüks ve sofistike havasını yansıtıyor.

Saten elbiseler mob wife trendinin vazgeçilmezlerinden.

ABARTININ ZARAFETİ

Mob wife’ın minimalizme karşı savaş açtığını, her açıdan abartıya kaçılması gerektiğini biliyoruz. Eminiz, Clean girl makyajından biraz sıkılanların sevdiği bir trend olacak. Ruj için mob wife, kırmızıdan yana oyunu kullanıyor. Onunla birlikte nude tonları da dramatik bir görünüm kazandırmak için tercih ediliyor. Gözlerde de keskin ve belirgin bir kedi gözü makyajı, kalın eyeliner ve yoğun maskara kullanımı bu tarzın temelini oluşturuyor. Gölgeli göz farları ile dramatik bir görünüm elde edilebilir. Kendine saygısı olan Carmela Soprano gibi gangster eşlerinin tırnakları her zaman mükemmeldir. Badem ve düz olarak kullanılan tırnaklar genelde kırmızı ve French manikürle renklendiriliyor.

Mob Wife makyajda da minimalizme karşı savaş açıyor.