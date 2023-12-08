Pantone 2024 rengi belli oldu: Şeftali tüyü

Küresel renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü (Pantone Color Institute), 2024’ün rengini açıkladı. Pantone yılın rengi, "Şeftali tüyü" (Peach Fuzz) oldu.

Kadifemsi yumuşak şeftali tonu olarak tanımlandı

Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone Renk Enstitüsü, şeftali tüyü rengini, her şeyi kapsayan ruhu zihni, bedeni ve ruhu zenginleştiren kadifemsi yumuşak şeftali tonu olarak tanımladı.

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Pantone ayrıca 2024 yılının rengini, şefkat ve empati mesajı ileten, besleyici, rahat duyarlılığı insanları bir araya getiren ve dokunma hissi uyandıran bir renk olarak nitelendirdi.

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"Sıcaklık ve modern zarafetle ışıldayan bir renk seçtik"

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, "Yakınlık ve bağlantıya olan doğuştan gelen özlemimizi yansıtan bir renk tonu ararken, sıcaklık ve modern zarafetle ışıldayan bir renk seçtik. Şefkatle yankılanan, dokunsal bir kucaklama sunan ve gençlerle zamansızlar arasında zahmetsizce köprü kuran bir renk tonu" ifadelerini kullandı.

Pantone Renk Enstitüsü başkan yardımcısı Laurie Pressman ise rengin topluluk olarak bir araya gelmeyi temsil etmesi gerektiğini söyledi.

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Pantone Renk Enstitüsü'nün seçimi, modadan güzelliğe, dekorasyondan sanata kadar birçok sektörü etkiliyor.