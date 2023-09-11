Sadece Premium kozmetik ürünü isteyenler için özel bir kategori hayata geçti

Amazon.com.tr'nin Premium Kişisel Bakım ve Kozmetik kategorisi, premium seviyede güzellik ve kişisel bakım ürünlerini bir araya getiriyor. Lüks Güzellik kategorisi sadece Premium ürünleri tercih edenler için bu tarz ürünleri bir araya getiriyor.

Kategoride parfüm, cilt bakım ürünleri, kozmetik, makyaj ürünleri ve daha nicesi yer alıyor.

Bu kategori altında Vichy, Clinique, Estee Lauder, Guerlain, Murad, La Roche Posay, Wella Professional, Elizabeth Arden, Institut Esthederm gibi dünyaca ünlü lüks kozmetik ve kişisel bakım markalarının yüksek seviye ürünleri bulunuyor.