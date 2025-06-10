Stil: Hande Erçel tenis maçında! Full look mercek altına aldık
Paris'in gözde tenis turnuvası Roland Garros'ta boy gösteren Hande Erçel'in stilini mercek altına alıyoruz... Şıklığıyla her zaman dikkat çeken Erçel'in bu özel an için yaptığı kombini fiyatlarıyla birlikte sizin için derledik!
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Uzun süredir beraber olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, geçen sene olduğu gibi bu sene de Roland Garros tenis turnuvası es geçmedi. 5 saat, 29 dakika süren tarihin en uzun Roland Garros finalini, Carlos Alcaraz kazandı.
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Heyecanlı finali tribünden izleyen Hande Erçel, her zaman olduğu gibi yine kombiniyle dikkatleri üzerinde topladı.
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Ünlü oyuncunun bu özel an için yaptığı kombini mercek altına aldık.
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İşte Erçel'in üzerinde taşıdığı kombinin markaları ve fiyatları...