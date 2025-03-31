Stilistlerin bu sezon herkesin giyeceğini söylediği 8 ilkbahar rengi

4. Elektrik Mavisi

Canlı ve cesur mavi tonları kırmızı halılarda ve tasarımcı koleksiyonlarında boy gösteriyor ve daha cesur, enerjik renklerin olduğu bir mevsime girdiğimizi vurguluyor. Stilist ve Inherit Clothing'in sahibi Amy Ekren "Elektrik mavisi güçlü ve eğlencelidir. Tüm bahar renkleri zayıf bir şekilde ortaya çıktığında göze çarpmaya cesaret eden canlı bir kontrasttır," diyor."Renk tamamen güven verir ve ister tam bir takım elbise, ister iddialı bir elbise veya cesur aksesuarlar olsun, dikkat çekmeyi garanti eder."