Stilistlerin bu sezon herkesin giyeceğini söylediği 8 ilkbahar rengi
İlkbahar renk trendleri genellikle yumuşak pasteller, canlı parlak renkler ve soluk toprak tonları gibi doğada gördüğümüz tonları yansıtır. 2025'te bunlardan çoğunu bekleyebilirsiniz, ancak bazı beklenmedik dönüşler ve renk kombinasyonları da bu sezon var. İşte 2025 ilkbahar renkleri...
1. Parlak turuncu
Bu renk, 2025 ilkbaharında New York'tan Milano'ya kadar bütün podyumlara hakim oldu. Le Reussi'nin stilisti ve kurucusu Nguyen Tran , "Bu, her kıyafeti anında yükselten ruh halini iyileştiren bir renk" diyor ve renge "güneş parıltısı turuncusu" adını veriyor. Baştan ayağa bu rengi giyebilirsiniz veya bej, beyaz veya kahverengi gibi nötr renklerle eşleştirin.
2. Mocha Mousse
Mocha Mousse, Pantone'nin 2025 yılının rengi. Biraz tartışmalı bir seçim olsa da, yaratıcılığın esnediği hemen hemen her köşede ortaya çıkan kesinlikle trend bir bahar rengi. Capitol Hill Clothiers'ın moda uzmanı ve sahibi Anthony Bolognese , "Sanırım insanlar kahverengi kumaşların kelimenin tam anlamıyla her cilt tonuna uyduğunu ve çok çeşitli eşleştirme seçenekleri sağladığını fark ediyor," diyor. "Müşterilerim, gardıroplarındaki mevcut ürünlerle ne kadar kolay eşleştiklerini gördüklerinde, birçok kahverengi tonuna karşı açık fikirlilikte oldukça önemli bir değişim gösterdiler."
3. Soluk pembe
Açık pastel pembe, ilkbaharda sıkça tercih edilen bir rebk. True Fashionistas'ın kişisel stilisti ve kurucusu Jennifer Johnson , "Bunu birçok podyumda gördüm ve mağazalardaki İlkbahar koleksiyonları açık pembeyle dolup taşıyor," diyor . "Bu, nötr olarak kabul edilebilecek ve siyahtan griye, kahverengiye ve kota kadar her şeyle eşleştirilebilecek çok açık bir pembe. Çok yönlü."
4. Elektrik Mavisi
Canlı ve cesur mavi tonları kırmızı halılarda ve tasarımcı koleksiyonlarında boy gösteriyor ve daha cesur, enerjik renklerin olduğu bir mevsime girdiğimizi vurguluyor. Stilist ve Inherit Clothing'in sahibi Amy Ekren "Elektrik mavisi güçlü ve eğlencelidir. Tüm bahar renkleri zayıf bir şekilde ortaya çıktığında göze çarpmaya cesaret eden canlı bir kontrasttır," diyor."Renk tamamen güven verir ve ister tam bir takım elbise, ister iddialı bir elbise veya cesur aksesuarlar olsun, dikkat çekmeyi garanti eder."