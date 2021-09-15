Takıyı sanata dönüştüren isimler

Akdenizin rüzgarı, deniz dalgası ve inci zarafeti... Bonjouk, sadeliği seven, ışıltısı içten gelen bir marka.

Yazı: Bihter Neymen

BONJOUK STUDIO

İDİL ERTEM&DENİZ KAHRAMAN

Markanızı nasıl tanımlarsınız?

Akdenizli, beklenmedik, renkli ve mutlu.

Hikayenizi merak ediyoruz...

Bonjouk Studio’yu, uzun yıllar reklam ve pazarlama sektörlerinde Türkiye’nin önde gelen şirket ve reklam ajanslarında çalıştıktan sonra iki arkadaş birlikte kurduk. Yollarımız kesiştiğinde birimiz Londra’dan Türkiye’ye yeni dönüş yapmıştı, diğerimiz de yazarlık yapıyordu. Birbirinden güzel ve değerli markaların büyüme yolculuklarında farklı farklı görevlerde rol aldıktan sonra, ikimiz de artık yepyeni bir markayı sıfırdan ellerimizle büyütmeyi hayal ettiğimiz bir noktadaydık. Tam bu noktada tecrübelerimizi ve güçlerimizi birleştirerek Bonjouk Studio’yu kurduk. Kahve içerken verdiğimiz açık ara en iyi karardı. Kendi işimizi kurarken, başka kadınlara da bir katkı sağlamayı hayal ediyorduk. Bunun için üretim süreçlerimizi en baştan itibaren özellikle ev kadınlarını işgücüne katıp güçlendirebileceğimiz şekilde yapılandırdık. Sıcak bir Akdeniz hikayesi anlatmak için yola çıktığımız; beklenmedik, neşeli ve sıcakkanlı bir tasarım yaklaşımını doğal taşlar ve el emeğiyle hayata geçirdiğimiz markamız bugün iki yaşında.

Takı kutusunda olmazsa olmaz nedir?

Takan kişiyi mutlu etmesi en önemlisi. Tek başına da kalabalık içinde de kendini gösteren zarif, minik pırıltılı takılar, inciler, yok gibi duran ama takıldığında fark yaratan ince zincirler, doğal taşlı yüzükler, zamansız halka küpeler olmazsa olmazlarımız.

Çok moda olmasına rağmen ‘asla’ dediğiniz bir şey var mı?

Giydiğimizde veya kullandığımızda kendimiz gibi hissetmeyeceğimiz parçalara ne kadar moda olursa olsun elimiz gitmiyor. Doğal olmayan, plastik, vinyl gibi malzemeleri hem koleksiyonlarımızda hem kendi üstümüzde kullanmayı tercih etmiyoruz.

Tasarımlarınızı oluştururken ilham kaynaklarınız neler oluyor?

İlhamımızı Akdeniz’in güneşli ve masmavi sabahlarından; tuzlu, hafif esintili öğleden sonralarından ve çıplak ayaklarla sahilde bize taş toplatan, hayaller kurduran akşamlarından alıyoruz. Akdenizli kadınların etrafla uyum içindeki doğallıklarını gözümüzün önüne getirerek tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz. Doğal taşları kullanmayı çok seviyoruz çünkü insanlar onları her ne kadar kesip belli şekillere sokmaya çalışsalar da, doğaları gereği hepsi birbirinden farklı, biricik. Bu muzip sayılabilecek mizaçları, bize tasarımlarımızda yakalamayı istediğimiz o oyuncu hatta çocuksu alanı açıyor. Doğal taşların derin mücevher tonlarından uçuk pastellere varan muazzam paletlerine hayranız.

Sizin favori aksesuarınız nedir? Bir anısı var mı?

İkimizin de favori aksesuarları aile hatırası olan parçalar. İdil’in annesinin genç kızlığından kalma, doğal taşlı altın yüzüğü en sevdiği parça. Benimse dedemin anneanneme evlenirken taktığı, üzerinde birlikte yaşanmış koca bir ömrün izlerini taşıyan pırlantalı altın yüzüğü favorim.

Artık birçok takıyı bir arada kullanmak çok moda... Bunu yaparken neye dikkat etmek gerekiyor?

En sevdiğimiz şeylerden biri, bir sürü parçayı bir araya getirerek kullanmak. Koleksiyonlarımızdaki parçaları tasarlarken de hep birbiriyle kombinlenebilir olmalarına, benzer renk ve dokuları paylaşan modellerin koleksiyonun geri kalanıyla konuşmasına özen gösteriyoruz. Uzunlar, kısalar, inciler, aralarda boy boy altın zincirler, ışıltılı maviler, şeftaliler, pembeler, kırmızılar, neon renkler hepsi bir araya gelebilir. Tecrübeyle sabit; ne kadar eğlenirseniz o kadar güzel oluyor kombinler.

Bu sezonun hangi aksesuar trendini markanızla yakalayabiliriz?

Bu yazın en öne çıkan trendlerinden biri 90’ların kendin yapmışsın gibi görünen renkli boncuklu kolyeleriyle; inci, mercan ve doğal taşlarla çalışılan takılar. Biz kurulduğumuz ilk günden bu yana trendlerden bağımsız olarak bu malzemeleri büyük bir aşkla kullandığımız için, herkes koleksiyonumuzda bu trende uygun bir parça bulabilir.

Size göre zamansız aksesuar nedir?

Yıllar sonra ilk günkü kadar rahat kullanabileceğiniz, trendlerden ve modadan bağımsız, kendinizi ifade etmenize olanak sağlayan parçalar.

Takılarımızın uzun ömürlü olması için nelere dikkat etmeliyiz?

Su, parfüm, krem ve alkol gibi maddelerle temasından kaçınmak, uyurken veya spor yaparken çıkarmak, banyo gibi nemli ortamlarda bırakmadan, kuru ortamlarda mümkünse kendi kesesinde veya kutusunda saklamak uzun yıllar kullanım için önemli.

Favori yaz stilinizi oluşturan parçalar neler?

Akdeniz’in mutlu çocuklarına uygun rahat üstler, gömlekler, bermudalar ve şortlar, tiril tiril elbiseler ve tabii ki Bonjouk Studio takıları!

Kimler markanızı sever sizce? Neden?

Tüm tasarımlarımızın en belirleyici ortak özellikleri ince, zarif ve nahif oluşları. Göze çarptığında takan kişiyi mutlu edecek o minik pırıltılı takıları tasarlıyoruz.

Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Web sitemiz bonjoukstudio.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Fiyat aralığı nedir?

Tasarımlarımızın fiyatı 200-800 lira arasında değişiyor.

COLOR MANIFESTO

ZEYNEP OGAN

Cesur, renkli ve biraz da asi! Color Manifesto ile yaz enerjisine kendinizi kaptırmaya hazır olun... Özgür ruhların takı kutusuna girmeyi kesinlikle hak ediyor.

Markanızı nasıl tanımlarsınız?

Eğlenceli, cesur, lafını esirgemeden fikrini ifade eden, biraz havalı, çok çok da renkli bir marka!

Bize hikayenizi anlatır mısınız?

Color Manifesto, içimdeki üretme arzusu ve pazarlama/marka stratejisi yaratma tecrübemin buluşmasıyla doğdu. Uzun yıllar resim yaptım, lise yıllarında profesyonel olarak fotoğraf çekmeye başladım. Bir diğer tutkum da pazarlama... Kendimi her şeyi markalaştırmaya, satmaya çalışırken buluyorum. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Yüksek lisansımı da bu alanda yaptım. . NYU Stern’de girişimcilik dersleri aldım, küçük markaların yönetimine odaklandım. Kendi markamı yaratmak istiyordum fakat bir türlü içime sinen, ‘o’ ürün karşıma çıkmıyordu. 2019 sonbaharında boncuklu, sloganlı takıların tekrar popüler olacağını fark ettim, fakat o sırada Türkiye’de böyle ürünler yapan çok marka yoktu. Ben de kendime yapabilirim deyip, soluğu Eminönü’nde aldım. Color Manifesto işte böyle ortaya çıktı! Color Manifesto sadece bir aksesuar markası olarak kalmayacak, farklı ürün kategorileriyle büyümeye devam edecek.

İlham perisi genellikle nerede karşınıza çıkıyor?

Öncelikle sanat, sanatın her formu bana ilham veriyor. Sonra da insanlar ve seyahat... Aslında her türlü görsel uyarandan farkında olmasam bile ilham almış olabiliyorum. En çok da disiplinlerarası çağrışımlarla bir fikir doğduğunda keyif alıyorum. Benim için yaratımın özünde renk ve kompozisyon var.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz?

Ürünlerimizde inci, sedef, cam, gümüş, plastik gibi pek çok farklı materyal kullanıyoruz. Ürünler tek tek elde hazırlandığı için üretim esnasında da tüm boncuklar tekrar kontrolden geçiyor. Daha önce kullanmadığımız bir materyal deneyeceksek önce bir süre kendimiz kullanarak kalite kontrol testi yapıyoruz.

Artık birçok takıyı bir arada kullanmak çok moda... Bunu yaparken neye dikkat etmek gerekiyor?

Bence hiçbir şeye! Kendine güvenen, bunu hissettiren bir kadın ne kadar çok aksesuar kullanırsa kullansın fazla olduğunu düşünmüyorum.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız var mı?

Renk ve kompozisyon! Bu sadece ürün tasarımlarımızla sınırlı değil; sosyal medya hesabımız için hazırladığımız kolajlardan fotoğraf çekimlerimize, markanın her yerinde merkezde renk ve kompozisyon var.

Bu sezonun hangi aksesuar trendini markanızla yakalayabiliriz?

Bu sezonun en popüler trendi rengarenk boncuklar ve sloganlı aksesuarlar. Color Manifesto’nun tüm dünyası da bu ürünler üzerine kurulu! Üstelik web sitemizden sipariş verirken tüm ürünleri kişiselleştirebiliyorsunuz.

Size göre zamansız aksesuar nedir?

Özünüzün bir parçası olan aksesuarlar zamansızdır. Yani sizinle özdeşleşen, üzerinizden çıkarmadan aylar geçirebildiğiniz parçalar.

Favori yaz stilinizi oluşturan parçalar neler?

Siyah bikini, çok renkli bir pareo ya da beyaz bir gömlek üzerine de gümüş zincirlerle kombinlenmiş renkli boncuklu kolyeler. Tabii bir de güneş yağının tende bıraktığı koku ve deniz tuzu…

Kimler markanızı sever sizce? Neden?

Kendine güvenen, yenilikleri denemekten çekinmeyen, özgür ruhlu ve canlı renkleri keyifle kullanan herkes Color Manifesto’da kendini bulabilir.

Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

thecolormanifesto.com’u ziyaret edebilirsiniz. Onun dışında Trendyol, Hipicon gibi adreslerde ve yazlık bölgelerde çeşitli butik ve plajlarda bize rastlayabilirsiniz.

Tasarımlarınızın fiyat aralığı nedir?

Ürün grubuna ve malzemeye göre 85 liradan başlayıp 900 liraya kadar uzanıyor.

BLOOM JEWELRY

EDA ŞENTÜRK AKÇAKAYA

Vintage ruhu, modern çizgilerle bir araya getiren Bloom, tek bir aksesuarla stiline imza atmayı sevenlerin tercihi olacak. Bu yaz doğanın heyecanına eşlik etmek için onunla tanışmak gerekiyor...

Markanızı nasıl tanımlarsınız?

Bloom, kadınların aksesuar koleksiyonlarındaki imza parçalardan biri olmaya gönüllü bir marka. Gösterişli, vintage esintisi olan ama bir o kadar da modern bir yansıması olan parçalardan oluşuyor. Günlük stilden, çok şık davetlere kadar çok geniş bir alanda boy gösteriyor ve tek bir parçayla güç gösterisi yapmayı hedefliyor.

Hikayenizi merak ediyoruz...

Bloom kızım Yasmin’in doğumundan hemen sonra hayat buldu. Bu yüzden de çiçek açmak, doğmak anlamına gelen Bloom ismini seçtim. Uzun yıllar dergi editörlüğü yaptım. Dergi içindeki stil, moda, güzellik alanındaki deneyimim aksesuar tutkumu daha da geliştirdi. Geniş bir vintage takı koleksiyonum olmuştu. Bu birikimi, kendi markamı kurarak takı tutkunu kadınlarla paylaşmak istedim.

Sizce bir kadının takı kutusunda olmazsa olmaz nedir?

Bence ister beyaz bir tişört ve jean olsun ister siyah bir gece elbisesi olsun tek bir nokta atışıyla tüm görüntüyü sihirli bir değnek misali değiştiren parça bir çift küpe. Altın rengi veya altın detaylı bir küpeyi hiçbir şeye değişmem.

İlham kaynaklarınız neler?

Ben çevremdeki her şeye yeni bir Bloom parçası olarak bakıyorum. Ağaçtan düşen bir yaprağın kalıbını alıp bir küpeye dönüştürebiliyorum ya da bir midye kabuğunu aynı şekilde... Doğa bizlere bu konuda sonsuz güzellik sunuyor.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz?

Doğal inciler ve taşları çok severek kullanıyorum. Bunun için Kapalıçarşı’da saatlerimi hatta günlerimi harcıyorum diyebilirim. Diğer yandan çizdiğim bir kelebek kanadı ya da istiridye bir takıya dönüşürken metal rengi ve üzerindeki taşlarına tasarım aşamasında karar veriyorum. İşin başından beri çalıştığım usta eller tüm bunlara hayat veren asıl kahraman zanaatkarlar.

Sizin favori aksesuarınız nedir? Bir anısı var mı?

Bloom’da yer alan her bir parçanın bir hikayesi var. Bloom Flower küpe, markanın imza küpelerinden biri. Gözümü kapayıp hayal ettiğim bir çiçek resminden gerçeğe dönüştü. Yaprağının dokusu hatta polenlerine kadar. Ortaya çıktığında duyduğum heyecan bende hep taze kalacak.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız var mı?

Büyük, hacimli parçalar Bloom’un DNA’sını oluşturuyor. Bu yüzden kelebek kanatları, yelpazeler, kocaman bir çiçek gibi imza küpeler olmazsa olmaz.

Bu sezonun hangi aksesuar trendini markanızla yakalayabiliriz?

İnciler, Bloom’un ilk koleksiyonundan bu yana var. Bu sene özellikle büyük doğal incilerin yılı olmasıyla biz de kolyelerde biraz daha fazla kullandık.

Takılarımızın uzun ömürlü olması için nelere dikkat etmeliyiz?

Direkt parfüm temasından kaçınmak, takılarla duş almamak, kapalı kutuda muhafaza etmek işe yarayabilir.

Favori yaz stilinizi oluşturan parçalar nedir?

Çiçekli bir elbise, mini bir clutch, doğal topumuza eşlik edecek bir çift küpe.

Kimler markanızı sever sizce? Neden?

Bloom’u sevenler arasında lise mezuniyeti için tercih eden bir genç kızdan Anneler Günü hediyesi verilen büyükannelere uzanan çok geniş bir yaş aralığı var. Geçmişten izler taşır gibi duran bir ruhu olması, aynı zamanda gösterişli olması kadınların ilgisini çeken yönü olabilir.

Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

bloomjewelryistanbul.com’dan dışında; Beymen mağazaları, Hillside Beach Club, Club Marvy, Yasemin Karagülle Alaçatı, Maison Orient web sitesinde de mevcut.

Fiyat aralıkları nedir?

300-800 lira arasında değişiyor.

LET’A JEWELRY

HİLAL KARACA&SEMA AKKAYA

Sanatseverleri buraya alalım! Özgün tasarımlarıyla takılarını seramiklerle birleştiren Let’a hayranlık uyandıran çizgisiyle favori listemize girdi.

Markanızı nasıl tanımlarsınız?

Sıra dışılığı, cesareti ve cinsiyetsizliği vahşi bir tavırla sergilemek olarak tanımlayabiliriz.

Bize hikayenizi anlatır mısınız?

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü’nden mezun olduk. Seramik aksesuar ve takılara yönelmemizi sağlayan uluslararası SERES’18 sergisiyle marka hikayemizi yazmaya başladık aslında. Ardından 2019 yılında Let’a Jewelry’i kurduk. Aslında seramik sanatı ve takı tasarımı birbirinden farklı disiplinler olup benzer teknikler içeriyor. Bu sayede markamızı geliştirdiğimiz gibi markamızın da bizi geliştirdiğini düşünüyoruz. Biz kıyafeti tamamlayan aksesuar değil, takılan aksesuarın kendini var etmesini hayal ettik. Amacımız sadece kolye, küpe, tasarlamak değil; markanın yaratıcı ifadesi olan çarpıcı, cesur, sıra dışı, büyük ve küçük vahşi hayvanlarla farklı görünüm sağlayıp nötr bir anlayışı yıkmak istememizdi. İki kişi olarak çıktığımız bu yolda bünyemize yeni insanlar katarak büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Aksesuarlarımızı sadece Türkiye’de değil ABD ve İngiltere gibi farklı ülkelerde çevrimiçi mağazalarda satışa sunuyoruz.

Sizce bir kadının takı kutusunda olmazsa olmaz nedir?

Bizce böyle bir ayrım yok. Çünkü aksesuarların ruhun ve duyguların temsilcisi olduğuna inanıyoruz. O gün kişi kendini nasıl hissediyorsa ve hissetmek istiyorsa ona uygun aksesuarlara eli gidecektir.

Çok moda olmasına rağmen ‘asla kullanmam’ dediğiniz bir şey var mı?

Stilimizde genel olarak sadelikten hoşlanıyoruz yani birbirinin önüne geçmeye çalışan parçaları sergilemekten yana olmayız ancak keskin bir şekilde bu soruya ‘evet’ diyemeyiz. Çünkü biz de tasarımlarımızda özgür olmayı ve bazen abartmayı seviyoruz. Bizi temsil eden kişiler de aynı şekilde özgür bir stile sahip olan kişiler. Bu nedenle nasıl mutluysak o şekilde seçimler yapmalıyız.

İlham kaynaklarınız neler?

Tasarımlar iki farklı insanın hikayesi olarak ortaya çıkıyor. Canlı organizmaların anatomik yapısını ve organik bütünlüğünü oluşturan parçaları seçerek kendi fobik ve distopik dünyamızın içinde hayal ediyoruz. Bu frekansta algıya girip, daha sonra şık ve gizemli güzelliğe konu olan kadın ve erkeğin estetiğinde konfor bulma hissiyle sonlandırıyoruz.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz?

İthal seramik hamuruyla şekillendiriyoruz. Birleşim yerlerini, aparatları ve zincirleri olarak kullanıyoruz. Tene zarar vermemesi ve uzun ömürlü olması için seramik bünyeye en iyi şekilde tutunan boya ve koruyucu malzemeleri tercih ediyoruz.

Sizin favori aksesuarınız nedir? Bir anısı var mı?

Beyaz yılan gerdanlık gözde aksesuarlarımızdan. Tabii ki bir anısı var. Yasak Elma dizisinde Nesrin Cavadzade‘nin canlandırdığı Şahika karakterini zehirleme sahnesinde kullanıldı. Takının hikayede yardımcı rol alması bizi çok mutlu etmişti.

Artık birçok takıyı bir arada kullanmak çok moda… Bunu yaparken neye dikkat etmek gerekiyor?

Evet gündelik hayatta sıkça gözlemlediğimiz bir durum fakat marka anlayışımızla çok bütünleştiğimiz için standart moda kalıplarını benimseyemiyoruz.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız var mı?

Beyaz renk ve altın varak detayları… Hemen hemen bütün tasarımlarımızda bu detaylar mevcut.

Bu sezonun hangi aksesuar trendini markanızla yakalayabiliriz?

Bu sezonda vücut ve bel aksesuarlarını görmeye başladık. Yeni koleksiyonumuzda buna dair parçalar bulabilirsiniz.

Size göre zamansız aksesuar nedir?

Zamansızlık her dönemde ilgi görebilmektir. Bir aksesuar akılda kalıcı ve en önemlisi özgün bir tasarıma sahipse, kolye veya küpe olması fark etmeksizin zamansızlık sıfatını kazanacaktır.

Takılarımızın uzun ömürlü olması için nelere dikkat etmeliyiz?

Birden fazla takıyı aynı yerde muhafaza etmemeliyiz. Kullanmadığımız zamanlarda kapalı bir kutuya koyup havayla temasını kesip oksitlenmemesini sağlamalıyız. Takılar kararmaz materyale sahip olsa da su, parfüm, krem veya benzeri başka bir kimyasala maruz bırakmamalıyız. Bu detaylara dikkat etmemiz halinde uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz.

Favori yaz stilinizi oluşturan parçalar neler?

Uçuş uçuş, açık renkli elbiseler yazın olmazsa olmazımız. Çok baskın olmayan sade detaylar ile özgün bir denge oluşuyor.

Kimler markanızı sever sizce? Neden?

Aksesuarlarımızın yaratacağı his; göze çarpan lüks bir vitrin değil de cesareti, yaratıcılığı, farkındalığı taşımayı tercih edecek kadın ve erkek duruşlarını benimseyen herkesin seveceğini düşünüyoruz. Mesela bir amazon kadını üzerinde bir yılan figürü doğal karşılanabilirken abiye kıyafetli şık bir salon kadını üzerinde çok dikkat çekici olacaktır. Bu kullanım alanı cesareti üstlenen kişilerin sunum tarzıyla güçleniyor. Dolayısıyla aksesuarın yarattığı ambiyansı bakılan yerdeki algı tamamlıyor.

Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

Tasarımlarımıza @jewelryleta Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz.

Tasarımlarınız fiyat aralığı nedir?

Tasarımlarımızın fiyatı 300-1100 lira arasında değişiyor.

FELİZİST

FİLİZ ŞAHİN VENKLİOĞLU

İnci, altın rengi ve doğal taş... Her tasarımın farklı bir dili var! Felizist klasiği seven ama son dokunuşta farkını ortaya koymak için mutlaka bir numara yapacak kadınların favori adreslerinden biri olabilir.

Markanızı nasıl tanımlarsınız?

Zamansız, şık ve farklı.

Bize hikayenizi anlatır mısınız?

Modaya ilgim çocukluğumda başladı. Aslında her şey, gezdiğim yerlerden topladığım ve ilginç bulduğum parçaları taşınabilir hale getirmekle başladı. Öncelikle arkadaşlarıma ve aileme aksesuarlar yapmaya başladım. Bu alışkanlık yıllar içinde, profesyonel hayatım süresince de devam etti. Hayatımın hep bir parçası ve tutkusu oldu.

Sizce bir kadının takı kutusunda olmazsa olmaz nedir?

İnci kolye.

Gardırobunuzla ilgili ‘asla’ dediğiniz bir şey var mı?

Üzerimdeki ürünün markasını başkaları ile paylaşmaktan çok hoşlanmıyorum ama yine de ‘asla’ demeyeyim.

İlham kaynaklarınız neler?

Güzel olan, insanın ruhuna ve kalbine dokunan her şeyden ilham almaya çalışıyorum. Bu bir sergi, kitap, çiçek aranjmanı veya mimari bir eser olabilir.

Malzeme seçimini nasıl yapıyorsunuz?

Doğal olan tüm malzemeler Felizist tasarımlarında hayat bulabilir. Doğal taşlarla ve inciyle çalışmaktan çok keyif alıyoruz. Doğanın mucizesine inanıyoruz ve yarattığı her şeyi insan bedeninde süsleme olarak, farklı tasarımlarla ve dokularla birleştirerek kullanabiliyoruz.

Sizin favori aksesuarınız nedir? Bir anısı var mı?

İlk tasarımlarımdan biri olan Soraya yüzük; anneannemin gençlik yıllarından kalma, çok sevdiğim bir parçanın yansıması... Kesinlikle o.

Artık birçok takıyı bir arada kullanmak çok moda... Bunu yaparken neye dikkat etmek gerekiyor?

Aslına bakarsanız pek bir şeye dikkat etmek gerekmiyor. Stil anlamında bakacak olursak, sınırlamaların olabildiğince kalktığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ve bu durumdan çok memnunum. Kim, nasıl iyi hissediyorsa o gün evden o takıları ile çıksın.

Tasarımlarınızda olmazsa olmazınız var mı?

Doğal taşlar ve inci.

Bu sezonun hangi aksesuar trendini markanızla yakalayabiliriz?

Felizist’in olmazsa olmazı doğal taşları bu sene diğer markalarda da çok fazla görüyoruz. Hem trend hem klasik!

Size göre zamansız aksesuar nedir?

Daha sürdürülebilir malzemelerle yapılmış, nesilden nesile aktarılabilecek aksesuarlar. Takılarımızın uzun ömürlü olması için nelere dikkat etmeliyiz? Takılarınızı taktıktan sonra kendi bezi ile silip, kutularında saklamanız, direkt güneş ışığına temastan ve nemli ortamlardan sakınmanız ürününüzün ömrünü uzatacaktır. Klor, parfüm ve kimyasal maddelerden uzak tutmanızı tavsiye ederiz.

Favori yaz stilinizi oluşturan parçalar nedir?

Güneş gözlüğü, sandalet ve Felizist takılarım.

Kimler markanızı sever sizce? Neden?

Kendine güvenen, kendi olmaktan korkmayan, farklı, tutkulu ve özgür kadınlar.

Tasarımlarınıza nereden ulaşabiliriz?

İstanbul’da, Beymen Suadiye ve Zorlu Center mağazalarında, aynı zamanda Vakkorama mağazalarında; İzmir ve Ankara’da yine Vakkorama mağazalarında; Alaçatı’da ise Via Maro Jewelery’de satılıyor. Güncel tasarımlarımıza felizist.com veya Instagram sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Fiyat aralığı nedir?

Fiyatlar 220-2500 lira arasında değişiyor.