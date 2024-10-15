90'lar stilini gardırobunuza nasıl dahil edersiniz?

Baggy Pantolon

2000'ler dar kot pantolonları getirmeden önce, genellikle anne kotu olarak adlandırılan bol pantolonlarımız vardı. Bu stilin 90'lara göre günümüzde daha popüler olduğu ve stil vermesinin çok kolay olduğu söylenebilir.

Moda stilisti Catherine Bibeau, "Bol kesim kot pantolonları, bol kesimi dengelemek için dar veya kısa üstlerle eşleştirin" diyor. "Kısa üstler sizin tarzınız değilse, kıyafetin çok hacimli görünmesini önlemek için içine grafik bir tişört veya bluz sokun veya bir blazer, kısa ceket veya trençkotla hava katın."