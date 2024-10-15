90'lar stilini gardırobunuza nasıl dahil edersiniz?
Modayı takip ediyorsanız, trendlerin döngüler halinde işlediğini bilirsiniz. Yıllar geçtikçe tekrardan eskiye dönüş başlar. Şu anda da, 90'lar stili çok moda. Moda uzmanları sizler için, gardırobunuza dahil etmeniz gereken temel 90'lar stillerini paylaşıyor.
Baggy Pantolon
2000'ler dar kot pantolonları getirmeden önce, genellikle anne kotu olarak adlandırılan bol pantolonlarımız vardı. Bu stilin 90'lara göre günümüzde daha popüler olduğu ve stil vermesinin çok kolay olduğu söylenebilir.
Moda stilisti Catherine Bibeau, "Bol kesim kot pantolonları, bol kesimi dengelemek için dar veya kısa üstlerle eşleştirin" diyor. "Kısa üstler sizin tarzınız değilse, kıyafetin çok hacimli görünmesini önlemek için içine grafik bir tişört veya bluz sokun veya bir blazer, kısa ceket veya trençkotla hava katın."
Hırkalar
Hırkalar 90'ların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Daha modern bir hava katmak için uyumlu bir mini etek ve diz üstü çizmeler veya geniş paça pantolonlarla eşleştirmeniz öneriliyor.
Spor giyim
90'lar, spor giyimin sokak giyimi olarak trend döngüsüne girdiği ilk zamandı. Bibeau, "Eşofman takımları, logolu sweatshirt'ler, spor ayakkabılar ve rüzgarlıklar sadece spor veya egzersiz için değil, günlük giyim için popüler hale gelmişti" diyor. Daha şık bir görünüm için blazer ile tayt veya özel dikim pantolon ile kapüşonlu gibi gibi parçaları eşleştirmek gerekiyor.
Tulum
Tulumlar da trend döngüsünde ikinci bir şans elde etti. Kreatif direktör Olivia Dicopoulos, ''Bir braletin üzerine tulumunuzu giyin, biraz kibar altın veya gümüş takı ekleyin ve bir çift Birkenstock ile tamamlayın," diyor.