Milano Moda Haftası’nda merakla beklenen Gucci 2019 Sonbahar/Kış Defilesi’nde birden fazla başrol vardı: Maskeler, heykelsi formdaki kulak aksesuarları ve bolca gözyaşı.

Bir Alessandro Michele dehası etkisiyle sahnede 120 binden fazla LED ışık kullanılırken, bu uzay atmosferinde 19’uncu yüzyıl dini şarkısı Gabriel’s Message çaldı. Çivili maskeler ve acının apaçık sembolü camdan gözyaşları, fetişist dürtülerin tek habercisi değil ancak Yunan mitolojisinin çift cinsiyetli tanrısı Hermaphroditus heykelinin de defile davetiyesi olduğu düşünülürse Gucci’nin absürt evreninde cinsel dürtülerle göz göze gelmek mümkün. Son olarak 1932 yılında Dadaist akımın temsilcilerinden Man Ray’in ikonik Cam Gözyaşları eserini de hatırlamazsak olmaz!





Man Ray-Tears



