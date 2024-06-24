Ana akım modaya sorumluluk hareketi: Lenzing ve DVF iş birliği

Moda devlerinden DVF (Diane von Furstenberg), sürdürülebilir ağaç hammesinden üretim yapan elyaf üreticisi Lenzing ile bir iş birliğine başladı. Ağaç bazlı özel elyaf üreticisi Lenzing Grubu, Tencel, Lenzing ve Lenzing Ecovero markaları ile moda dünyasında küresel bir çalışma yapmış oldu.

BİLİNÇLİ MODA HAREKETİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Kaynakların verimli kullanılması ile üretilen elyaflar DVF’nin günlük moda ürünleri ile seçilmiş aksesuarlarda yer alacak. Söz konusu iş birliği ile üretilmiş olan koleksiyonlar, bilinçli moda tercihleri konusunda farklılık yaratacak. Tarafların her ikisi de çevresel sorumluluk hareketi alanında öncü bir hareket başlatmış oldular.