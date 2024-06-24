Ana akım modaya sorumluluk hareketi: Lenzing ve DVF iş birliği
Moda markası Diane von Furstenberg (DVF) ile ağaç bazlı elyaf üreticisi Lenzing ile beraber çalıştığı bir koleksiyon ortaya çıkardı.
Moda devlerinden DVF (Diane von Furstenberg), sürdürülebilir ağaç hammesinden üretim yapan elyaf üreticisi Lenzing ile bir iş birliğine başladı. Ağaç bazlı özel elyaf üreticisi Lenzing Grubu, Tencel, Lenzing ve Lenzing Ecovero markaları ile moda dünyasında küresel bir çalışma yapmış oldu.
BİLİNÇLİ MODA HAREKETİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI
Kaynakların verimli kullanılması ile üretilen elyaflar DVF’nin günlük moda ürünleri ile seçilmiş aksesuarlarda yer alacak. Söz konusu iş birliği ile üretilmiş olan koleksiyonlar, bilinçli moda tercihleri konusunda farklılık yaratacak. Tarafların her ikisi de çevresel sorumluluk hareketi alanında öncü bir hareket başlatmış oldular.