Victoria Beckham 2019-20 Sonbahar/Kış defilesi, Londra Moda Haftası kapsamında sunuldu.

“Ailem de orada olacak. Çalışan bir anne olarak gerçek beni görme fırsatı yakalayacaksınız.” Victoria Beckham 2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu YouTube kanalından canlı olarak yayınlamasının ardından ‘şeffaf bir Victoria’ vaadiyle beklentileri bir üst seviyeye taşıyor. Birkaç ay önce açtığı kanalında henüz yalnızca güzellik ve moda konuları yer alsa da ilerleyen günlerde bizi bir nevi Keeping Up with the Beckhams bekliyor olabilir mi?