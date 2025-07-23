Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, tatil rotasını Florida'ya çevirdi
Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, tatil için Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Keywest şehrini tercih etti. Çift, sıcak yaz günlerinin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Özge Gürel, tatilde geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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"Kiraz Mevsimi" dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını 2022 yılının Temmuz ayında Almanya'da nikâh masasına taşıyan ve ardından İtalya'da düğün yapan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.
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Ünlü çiftin tatil rotası bu kez Florida'nın gözde şehirlerinden Key West oldu.
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Tatillerinden keyifli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Özge Gürel, fotoğraflarına "Sadece Temmuz" notunu düştü.
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Serkan Çayoğlu ise eşinin bu paylaşımlarına kayıtsız kalmayarak, fotoğrafların altına "Seninle hep temmuz" şeklinde romantik bir yorumla karşılık verdi.