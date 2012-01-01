Sade çizgileri olan, bu çizginin altına indiğimizde kendi duruşunu çok iyi yansıtan, yaşamı sorgulayan bir marka URUN. “Benim yarattığım değil, benim de yaratıldığım şey; hepimizin...” diyerek markasının felsefesini anlatan Ece Kavran; düz, dürüst ve şeffaf tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Yazı: Aslıhan Sever

FARKLI BİR KADIN. TASARIM, MODA, ESTETİK KONUSUNDA DA ÖYLE, HAYATA BAKIŞIYLA DA! Modaya olan ilgisinin nasıl başladığını anlatırken “Bu uzun bir konu, hem de yanıtsız galiba. İnsana ilgim var benim, hem ruhen hem fiziken” diye başlıyor söze. Aslında pek çok tasarımcının aksine, insanın ne giydiğinden çok, neden giydiğiyle ilgileniyor. Bunu iç mimarlık, üstüne marka yönetimi okuyup tekstilci olmasına bağlıyor. “Elbise kumaştan olan şey, unutuyoruz bazen; kumaş iplikten. İnsan da öyle biraz’ sözleriyle ifade ediyor. URUN markası da işte böyle bir düşüncenin ürünü. 2012 yılında İtalya’da okurken, ‘Ben nereden, neden geliyorum?’u sorguladığı noktada, buna kendi yanıtını ararken, neyin ürünü olduğunu sorgularken, birden farkındalığı URUN oluyor. “URUN, olan şey benim için, zaten var olan. Benim yarattığım değil, benim de yaratıldığım şey; hepimizin...” diye açıklıyor markasının felsefesini.



İLHAM KAYNAĞI

URUN düz, dürüst, şeffaf, zaten sen olan, zaten güzel olan, hep olan... Oluşumu hepimizin kendi oluşumu gibi.İnsandan, doğadan, evrenden ilham alan yalnız. Ama en çok geçmişten ilham alıyorum ben. Eski insanlar, eski binalar, eski kıyafetler.

EMEK VERMEDEN OLMUYOR

Popüler bir marka nasıl yaratılır konusunda, okuldan öğrendiklerimi sayarım ama ben hiçbirini uygulayamadım. Ofisten, atölyeden çıkamadım iki yıldır, pek de insan görmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bildiğim, emin olduğum; çok severek, çok eğlenerek, çok emek vererek yaratılıyor iyi markalar.





BAŞARI DEDİĞİN...

Başarılı mıyız bilemem ama mutluyuz. Kaynak bu olsa gerek, sevdik biz URUN’u, severek büyütüyoruz. Kendi tasarladığımız ürünü yorumlamak zor. Ama yine de dürüst, gerçek, dümdüz diyebilirim.

ALIŞVERİŞ ROTASI

Her yerden bir şeyler bulabilen insanlardanım. Nereden değil bana göre, ne aldığınız; tarzınız önemli. Ama Capri’de bir el yapımı ayakkabı yapan ayakkabıcım var, hep gitmek zorunda kaldığım. Malo’ya da girmek için uçak bileti alırım.

URUN İNSANI

URUN; bir ayağı sabit diğer ayağı hep dönen, hareket eden insanların markası. Hep hareket halinde olan ama hep merkezinde kalan. Hep öğrenen, hep direnen ama bir ülkenin, bir dilin, bir geçmişin değil; her ülkenin, her dilin, tüm geçmişin insanı. Yaşamaktan, hayattan hoşlanır URUN insanları.





EN SON ALDIĞIM

Uzun araştırmalar sonucu Schiaparelli bir çift küpe aldım.

DOLABINI AÇSAK…

En çok değil, bir tek siyahla karşılaşırsınız. Benim gardırobumda olmazsa olmazlarımsa; yüksek bel kalem etekler, düz beyaz askılı tişörtler ve siyah dar elbiseler.

TÜRK KADINI

Akla fazla renk, fazla detay, nicelik geliyor. Hata mıdır bilemem ama nitelik kayboluyor.



