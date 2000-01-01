Elele Dergisi, Eylül ayında yeni moda trendler ve markalardan oluşan bir derleme hazırladı.

SIRADAN BİR GÜN





Bir modelin, evdeki pek sıradan gününe odaklanan son Gucci kampanyasıyla tanışın! Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele, karantina günlerine odaklanarak; dişlerini fırçalayan, yatak odasında yarın yokmuşçasına etrafı karıştıran, ulvi ev işleriyle uğraşan Gucci modellerini ve onların evcil hayvanlarını 2020-2021 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’yla buluşturuyor. Kampanya filminde ise modellerin Supergrass-Alright şarkısına eşlik ettiğini görüyoruz. Peki, kampanyanın alt metninde ne yazıyor? Sıradanlığın sık dokunmuş kumaşında da yaratıcı gücünüzü keşfedebilirsiniz.



DÜĞMELER VE İLİKLER





Stil güncellemesine 1-0 önde başlamak için; kendi bireyselliğini ilan eden hırkanın kondisyonundan faydalanın! 2020-2021 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’yla Chloe, 70’lerden bir kütüphane kızıyla karşımıza çıkarken; Jacquemus, bir nevi hırkalı bir seks tanrıçası yaratırıyor. Düğmelerin kaç ilikle buluştuğunu hesaplayarak, iddia oranınızı ayarlamanız mümkün.



ÜÇ BOYUTLU YÜKSELİŞ





Sanal evrenin gerçeklik rüyasıyla buluştuğu yeni TB Yaz Monogram kampanyasının yüzü Kendall Jenner oldu. Üstelik fotoğraf çekiminde Jenner’ın bilgisayarı, uzaktan kumanda görevindeydi. Kampanyanın tanıtım videosunda ise Kendall Jenner’ı, tıpkı dijital influencer Lil Miquela gibi sanal olarak dört farklı karakterde izliyoruz. Yeni dönemde moda reklamları, tarafını sanal dünyadan yana kullanacak gibi görünüyor. Ne dersiniz?



NE İSTEDİĞİNİ İYİ BİL





İtalyan modaevi Marni’nin geçtiğimiz ay dijital olarak yayınladığı kampanya, ırkçılık söylemleri nedeniyle çok eleştirildi. Kampanyanın Afro-Brezilyalı fotoğrafçısı Edgar Azevedo ise görüntülerin yayınlanmadan önce, onayı olmadan değiştirildiğini iddia ediyor. Instagram’daki @diet_prada hesabı tarafından fark edilen etnik klişeleri ve köleliği çağrıştıran zincirleri düşünürsek; bu kampanyanın siyahilerin medyadaki olumlu temsilinin çok dışında olduğu söylenebilir. Son olarak Marni’nin kreatif direktörü Francesco Risso’nun kişisel Instagram hesabından, el yazısıyla yazdığı bir mesajla özür dilediğini de ekleyelim.



AY IŞIĞINDA





Beyonce’nin geçtiğimiz ay yayınladığı Black is King video’sunun ardından 48 saat içinde internet aramalarında %426 artış sağlayan Marine Serre ile tanıştınız mı? Markayı birebir bilmiyorsanız bile, ikonik hilal desenine mutlaka rastlamış olmalısınız. Henüz 28 yaşındaki Fransız moda tasarımcısı Marine Serre bir röportajında “Bizim için ay, kadınların sembolü. Sınırları aşmak, melezlik ve özgürlük" diyor. Beyonce etkisiyle, 2020’nin muhtemelen en popüler deseniyle artık tanıştınız.



Hazırlayan: Simay Engür