Haftalık burç yorumları (28 Temmuz - 3 Ağustos 2025): Bu hafta burçları neler bekliyor?

Bu hafta burçların odağı netleşiyor. Haftanın başında Mars ile aynı burçta olan Başak Ay’ı sayesinde harekete geçme isteği ve mükemmelliğe ulaşma arzusu öne çıkıyor. Ay Terazi burcuna geçtiğinde iyimserlik yükseliyor ancak Satürn’ün karşıtlığı bizi yeni ilişkilere veya projelere başlamadan önce daha temkinli olmaya itiyor. Peki, 28 Temmuz - 3 Ağustos 2025 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. İşte haftalık burç yorumları...

28 TEMMUZ - 3 AĞUSTOS 2025 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; haftaya Başak Ay’ı ile başlıyorsun; bu da seni daha disiplinli ve sabırlı kılarken, yeniden yapman gereken işleri gündeme getiriyor çünkü hâlâ Merkür retrosunun içindeyiz. Terazi Ay’ı ilişkiler evini aydınlatıyor ama Satürn’ün karşıtlığı, ilişkilerde gerginlikleri de tetikleyebilir. Bu, karşındakileri daha iyi anlamayı öğrenmen gereken bir süreç. Venüs Yengeç burcuna geçiyor ve seni duygusal olarak daha sağlam, şefkatli ve içsel olarak daha dengeli hissettirecek bir sürece sokuyor. Hafta sonu ise Akrep Ay’ı sayesinde kendini daha güçlü ve şifalanmış hissedebilirsin.

Sevgili Boğa; Haftaya Başak Ay’ı ile başlıyorsun, bu da aşk hayatına güven katıyor. Geçmişten gelen ilişkiler yeniden gündeme gelebilir; bu da kapanış ve ilerleme fırsatı sunuyor. Terazi Ay’ı, günlük rutinlerine daha fazla disiplin katmanı sağlıyor. Venüs Yengeç’e geçiyor. Bu senin için sosyal açıdan çok keyifli bir dönem başlatıyor, arkadaşlıkların derinleşebilir. Akrep Ay’ı ilişkilerine sevinç ve heyecan katıyor. Hafta sonu, ilişkilerde çözülmesi gereken konulara odaklanmak iyi olacaktır.

Sevgili İkizler; Başak ve Terazi burcundaki Ay transitiyle haftaya başlıyorsun; zihinsel olarak aktif ve yaratıcı hissedeceksin, bu da özellikle üzerinde düşündüğün projeleri toparlamana yardımcı olur. Venüs Yengeç burcuna geçiyor; bu da maddi konularda yeni bir dönem başlatıyor. Satürn ile olan açısı, parayla ilgili daha sabırlı ve sorumlu olman gerektiğini gösterebilir. Akrep Ay’ı, başkalarıyla daha uyumlu çalışmanı sağlar, özellikle de Venüs desteğiyle.

Sevgili Yengeç; Haftaya Terazi Ay’ının enerjisiyle başlıyorsun; ev ve aile temaları ön planda olabilir. Ertelediğin ev projelerine başlamak için yaratıcı bir dönemdesin. Venüs senin burcuna geçiyor! Bu, sosyal çevreni genişleten, sana keyif ve sevgi getiren bir dönem başlatıyor. Ay Akrep’e geçtiğinde, Venüs’ün desteğiyle kendini sevgiye daha açık ve olumlu hissedebilirsin.

Sevgili Aslan; Merkür hâlâ burcunda retro yaparken, Başak Ay’ı sana başarıya ulaşmak için gereken stratejileri gösteriyor. Terazi Ay’ı seni motive ediyor. Güneş senin burcunda olduğundan, enerjin ve özgüvenin yükseliyor. Venüs Yengeç’e geçiyor; bu da öz bakımına odaklanman gerektiğini hatırlatıyor. Akrep Ay’ı, seni sevdiklerinle bağ kurmaya ve duygusal olarak şifalanmaya yönlendiriyor.

Sevgili Başak; Haftaya senin burcundaki Ay ile başlıyorsun, parlıyorsun! Ay Terazi’ye geçtiğinde sosyal anlamda da destekleniyorsun. Venüs Yengeç burcuna geçiyor, sosyal çevren genişliyor ve ilişkilerin güçleniyor. Yakında Venüs-Jüpiter kavuşumu sana büyük şanslar getirebilir. Hafta sonu Akrep Ay’ı, liderlik yönünü ortaya koyuyor. Satürn’den aldığın dersler sayesinde artık çok daha güçlü ve kararlı hissediyorsun.

Sevgili Terazi; Ay senin burcundayken haftaya başlıyorsun ve hedeflerine odaklanıyorsun.

Satürn’ün karşıtlığı, kişisel ilişkilerde daha anlayışlı olman gerektiğini hatırlatıyor. Pluto ise içindeki gücü ve cesareti ortaya çıkarıyor. Yönetici gezegenin Venüs haritanın en yüksek noktasına geçiyor. Özellikle iş ve eğitim alanında ilişkilerin önem kazanıyor.

Hafta sonu Akrep Ay’ı sayesinde hedeflerini yeniden yapılandırabilir ve planlarını güçlendirebilirsin.

AKREP BURCU

Sevgili Akrep; Haftaya Mars ve Ay’ın Başak’taki buluşmasıyla başlıyorsun. Bu kombinasyon, üzerinde çalıştığın konulara daha fazla odaklanmanı sağlıyor.

Venüs Yengeç burcuna geçiyor, sana ilham ve yenilikçi fikirler getiriyor. Eğitim alanında olanlar için araştırma yapmak verimli olabilir. Ay senin burcuna geçiyor ve seni sakinleştiriyor. Geçen haftaki Yeni Ay’ın ardından bu süreçte dinlenmek ve ruhsal olarak toparlanmak isteyebilirsin.

Sevgili Yay; Haftanın başında Başak burcundaki Mars ve Ay, sana işbirliği ve ekip çalışmasının önemini hatırlatıyor. Terazi Ay’ı hedeflerini yeniden gündeme getiriyor. Venüs Yengeç burcuna geçiyor, eski ilişkileri aklına getirebilir. Aynı zamanda romantizm artıyor. Venüs ve Jüpiter’in yakınlaşması, önümüzdeki haftalarda büyük fırsatlar getirebilir.

Hafta sonu Akrep Ay’ı seni dinlenmeye çağırıyor. Meditasyon ya da günlük tutmak içsel bağ kurmana yardımcı olabilir.

Sevgili Oğlak; Haftaya Başak Ay’ı ile başlıyorsun; bu, önümüzdeki haftalara dair sağlam temeller atmanı sağlıyor. Terazi Ay’ı seni sahneye çıkmaya teşvik ediyor. Ancak Merkür retrosu nedeniyle bazı görevleri tekrar gözden geçirmen gerekebilir.. Venüs, ilişkiler evine geçiyor. Bu, romantik ilişkileri daha ciddi ve samimi bir düzeye taşıma fırsatı sunuyor. Hafta sonu sevgini ifade et, romantizmi hayatına davet et.

Sevgili Kova; Haftanın başında Başak burcundaki enerji, başkalarıyla iyi geçinmenin önemini vurguluyor. Bu hafta, seyahat etme ya da yeni bilgiler edinme arzusu artıyor. Geleceğe dair planlarını gözden geçiriyorsun.. Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu duygusal enerji senin için zorlayıcı olabilir, çünkü hislerini analiz etme eğilimindesin. Günlük tutmak veya duygularını bir partnerle paylaşmak bu süreci kolaylaştırabilir. Akrep Ay’ı seni liderlik pozisyonuna taşıyor, ancak güç dengesine dikkat! Venüs’ün öğretileriyle daha anlayışlı ve şefkatli olmaya çalış.

Sevgili Balık; Haftaya, ilişkiler evinde ilerleyen Başak Ay’ı ile başlıyorsun. Bu hafta, Satürn’ün gelecek ay yeniden burcuna geçişine hazırlık niteliğinde. Terazi Ay’ı bazı şüpheleri gündeme getirebilir ama aynı zamanda içsel gücünü fark etmeni sağlayacak. Mars, seni savaşçı moduna sokuyor. Venüs, uyumlu su burcu Yengeç’e geçiyor. Bu da yeni biriyle tanışma ve romantizme açık olma anlamına geliyor. Ay Akrep’e geçiyor. Hafta sonu dönüşüm enerjisi güçlü. Geleceğe dair planlar yapmak için mükemmel bir zaman.

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