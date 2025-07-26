27 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili İkizler; affetme pratiği için bir fırsat sunuyor. Bu, hem kendini hem başkalarını affetmeyi kapsıyor. Geçmişteki yaralara tutunmak seni aşağı çekerken, bırakmak kalbini özgürleştirir ve huzur getirir. Ne olmuş olursa olsun, kendine anlayış göster. Affetmek, seni özgürleştirir ve kalbindeki yükü hafifletir. Her duruma açık bir kalple ve şefkatle yaklaşmayı seçerek iyileşmeye alan aç. Kinleri bırak ve barışa yer aç.