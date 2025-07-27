28 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?
28 Temmuz 2025 Pazartesi günü burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor? 28 Temmuz 2025 günlük burç yorumlarını Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için yazdı. İşte tüm burçlara göz atabileceğiniz günlük burç yorumları...
Duygu Karagül
28 Temmuz 2025 Pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 28 Temmuz 2025 günü için günlük burç yorumları...
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28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
KOÇ BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç; Bugün iş arkadaşlarınıza karşı sabırlı olun. Aynı şekilde, evcil hayvanınızla ya da sağlığınızla ilgili biriyle ilgilenirken de sabırlı olmanız gerekebilir. Çünkü yönetici gezegeniniz Mars, Ay ile kavuşumda ve bu durum sizi kolayca sinirlendirebilir. (Sabır, öfkenin panzehiridir.)
BOĞA BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Boğa; Bugün spor etkinlikleri, fiziksel aktiviteler, rekabet içeren durumlar ve eğlenceli geziler için bolca enerjiye sahipsiniz. Sanatçılar üretken ve enerjik olacak. (Ebeveynler çocuklarına karşı sabırlı olmalı; ama bu işin doğasında var.)
İKİZLER BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler; Evdeki artan hareketlilik ve karmaşa nedeniyle aile üyelerine karşı kolayca sinirlenebilirsiniz. Ancak ne oluyorsa geçici. Eninde sonunda düzen yeniden sağlanacak. Sakin kalın.
YENGEÇ BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç; Bugünün olumlu yanı, insanlarla olan iletişiminizde güçlü, doğrudan ve ikna edici olmanız. (Bu işe yarayabilir.) Ancak olumsuz yanı, sabırsız, sinirli ya da tahammülsüz olmanız ve bu karşınızdakiler tarafından hemen fark edilebilir. Anahtar: Sabır.
ASLAN BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Aslan; Bugün maddi konularda abartıya kaçmamaya çalışın. Hesabı üstlenmek, fazla cömert olmak ya da finansal konularda agresif davranmak cazip gelebilir. Çünkü Ay, para evinizde ateşli Mars ile kavuşumda. Dürtüsel kararlar yerine, her şeyi bir kez daha düşünerek hareket edin.
BAŞAK BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak; Bugün Ay burcunuzda Mars ile kavuşumda, bu da sizi kolayca öfkelendirebilir ya da aşırı tepki vermeye meyilli kılabilir. Ancak bu aynı zamanda size girişimcilik ve cesaret de verebilir. Bugün, harekete geçmek için gereken güç ve iradeye sahipsiniz.
TERAZİ BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi; Bugün biraz zor bir gün olabilir çünkü kendi kendinizin düşmanı olabilirsiniz. (Bu, içten içe sinirli olmanızdan kaynaklanıyor olabilir; bu da yanlış izlenim yaratmanıza veya bir konuda kendi konumunuzu zayıflatmanıza neden olabilir.) Bu küçük ama kendi kendini sabote eden davranışlara dikkat edin.
AKREP BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Akrep; Şu sıralar başkaları üzerinde harika bir izlenim bırakıyorsunuz; ayrıca seyahat etmek ya da dünyanızı genişletmek konusunda heveslisiniz. Yine de bugün arkadaşlarınızla ya da bir grubun üyeleriyle iletişiminizde biraz saldırgan davranabilirsiniz. Talepkâr bir havaya girmeyin. (İmajınızı korumak için sakin kalın.)
YAY BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yay; Bugün hırsınız yüksek; bu da ister büyük ister küçük olsun, hedeflerinize ulaşmak için sizi daha kararlı yapıyor. Ancak bu hırs uğruna acımasız olmamaya dikkat edin; özellikle de göz önündeyken. İnsanlar sizi izliyor olabilir.
OĞLAK BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak; Bugün başkalarıyla tartışmalı konulara girmekten kaçının çünkü kendinizi bir anda bir kürsüye çıkmış gibi hissedip insanları ikna etmeye çalışabilirsiniz. Fikirlerinize sıkı sıkıya bağlısınız ve bunları paylaşmak istiyorsunuz. Ama biraz rahatlayın. Onun yerine, sevdiğiniz biriyle sıcak bir sohbetin tadını çıkarın. Ortak noktalar arayın.
KOVA BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova; Bugün ortak kaynaklar, sorumluluklar veya miras gibi konuları konuşurken insanlara karşı sabırlı olun. Diğerlerinin talepleri canınızı sıkabilir ya da tüm sürece sabırsızlıkla yaklaşabilirsiniz. Sakin olun. İş birliği içinde olun.
BALIK BURCU - 28 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık; Bugün sizi hem verimli ve disiplinli çalışmaya iten hem de eğlenceli geziler ve romantik anlar yaşamaya teşvik eden etkiler var. Ancak başka bir etki de, partnerinize ya da yakın arkadaşlarınıza karşı sabırsız olmanıza neden olabilir. Bu sonuncusunun gününüzü tanımlamasına izin vermeyin.