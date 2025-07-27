28 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Terazi; Bugün biraz zor bir gün olabilir çünkü kendi kendinizin düşmanı olabilirsiniz. (Bu, içten içe sinirli olmanızdan kaynaklanıyor olabilir; bu da yanlış izlenim yaratmanıza veya bir konuda kendi konumunuzu zayıflatmanıza neden olabilir.) Bu küçük ama kendi kendini sabote eden davranışlara dikkat edin.