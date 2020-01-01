Evde çalışanlar, işlerini internet üzerinden görüntülü konuşmalarla sürdürenler için rahatlığından ödün vermeden şık olmak mümkün. Geniş kesim yüksek bel pantolonlar, yüksek bel disko taytlar, tek parçanın vazgeçilmez şıklığı tulumlar, hepsini sizin için derledik. Her bir parçayı rahatlığınızdan ödün vermeden şık olabileceğiniz şekilde kombinledik.

Evde çalışmaya alıştığımız bugünlerde kedimize bakmayı unutuyoruz. Evde rahat olalım derken bakımsız, özensiz ve dağınık bir görüntüye sahip oluyoruz. Görüntümüzün psikolojimizi yakından etkilediğini unutmamalıyız. Rahat olmak için paspal görünmemize gerek yok. Rahat olurken aynı zamanda şık görünmek de mümkün. Ofis toplantılarını internet üzerinden sürdürenlerin rahat olurken şık görünmeye fazlasıyla ihtiyacı var. Hem kendinizi iyi hissetmek, depresif ruh hallerinden kaçınmak hem de işinize konsantre olabilmek için evde çalışırken giyebileceğiniz hem rahat hem şık parçaları bir araya getirdik. İşte evde giyebileceğiniz yeni kombinleriniz için önerilerimiz…





Geniş Paça Pantolon ve Belden Bağlamalı Gömlek

Geniş paça pantolonlar bu senenin trendlerinden. Oldukça zayıf gösterdikleri için zor zamanlarımızın da kurtarıcısı. Biraz kilo aldıysanız, skinny jean’lerin içine girmekte zorlanıyorsunuz dolabınızda mutlaka geniş paça bir pantolon bulundurun. Mavi’nin Bodrum serisi bu tarz bir pantolon almak isteyenler için çok sayıda renk seçeneği sunuyor. Üstelik her zamanki Mavi rahatlığında ve ideal kalıplarla. Gömlekleri son birkaç senedir bağlayarak yüksek bel pantolonların üzerine giymek moda trendlerinden biri. Mavi’de görüp bayıldığımız, beyaz üzerine batik baskılı bu gömlek rahat olurken şık da olabileceğinizin kanıtı.











Mavi’nin Bodrum serisi bu tarz bir pantolon almak isteyenler için çok sayıda renk seçeneği sunuyor. Üstelik her zamanki Mavi rahatlığında ve ideal kalıplarla.













Mavi’de görüp bayıldığımız, beyaz üzerine batik baskılı bu gömlek rahat olurken şıkta olabileceğinizin kanıtı.







Geniş Kesim Pantolon ve Atlet

Tropik esintili desenler, elbiselerden pantolonlara pek çok kıyafette bu sene trend. Dünyadaki iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen tasarımcıların çokça tercih ettiği tropik desenlerin, enerjinizi yenileyeceğine ve doğal, fresh bir görünüm kazandıracağına hiç şüphemiz yok. Evde çalışırken rahat edebileceğiniz yüksek bel, geniş kesim, belden bağlamalı çiçek desenli pantolon önerimiz Koton’dan. Bu tarz pantolonların içine basic beyaz atlet formunda bluzları çok yakıştırsak da bu kombin için önerimiz doğaya daha yakın hissedeceğiniz yeşil, zigzag yaka detaylı bir Koton atlet.











Evde çalışırken rahat edebileceğiniz yüksek bel, geniş kesim, belden bağlamalı çiçek desenli pantolon önerimiz Koton’dan.















Bu tarz pantolonların içine basic beyaz atlet formunda bluzları çok yakıştırsak da bu kombin için önerimiz doğaya daha yakın hissedeceğiniz yeşil, zigzag yaka detaylı bir Koton atlet.





Tek Parça Şıklığın Vazgeçilmezi Tulum ve Kemer



Tulumların modası geçmiyor. Tek parça kıyafetlerde bizim de favorimiz tulumlar. Hem rahatlar hem şıklıktan taviz vermiyorlar. Trendyol’da yazın kıpır kıpır canlı enerjisini üzerinizde hissedeceğiniz, Ege esintileri taşıyan, mavinin en güzel tonlarında bir tulum bulduk. Biz tulumların kemerlerle kombinlendiğinde daha çok ön plana çıktığını düşünüyoruz. Bu yüzden Ege’nin renkleri olan mavi ve beyazı bir araya getirmeye çalıştık. İşte bu Trendyol’dan seçtiğimiz beyaz kemer, tulumunuzla mükemmel bir şekilde kombinlenecek.









Trendyol’da yazın kıpır kıpır canlı enerjisini üzerinizde hissedeceğiniz Ege esintileri taşıyan mavinin en güzel tonlarında bir tulum bulduk.





Parlak Tayt ve Neon Sweatshirt

Parlak taytlar, disko taytlar birkaç sezondur hayatımızda. Evde rahat etmek için tayt hepimizin sıklıkla tercih ettiği bir giysi. Parlak taytlar ise sizi salaş görüntünüzden uzaklaştırıp canlı, dinamik bir hava veriyor. Çalışırken az sonra kalkıp dans edecekmişçesine hareketli ve enerji dolu olabilmenize yardımcı olacak yüksek bel, toparlayıcı, parlak disko taytı Trendyol’dan seçtik. Üzerine ekru neon detaylı Addax sweatshirt’ü çok yakıştırdık. Trendyol’da kolaylıkla bulabileceğiniz bu parçalarla evde çalışırken rahatlığınızdan ve şıklığınızdan ödün vermeyin.









Çalışırken az sonra kalkıp dans edecekmişçesine hareketli ve enerji dolu olabilmenize yardımcı olacak yüksek bel, toparlayıcı, parlak disko taytı Trendyol’dan seçtik.

