Kına zaman zaman özel günlerde ya da görsel farklılık yaratmak adına hemen herkesin kullandığı ürünlerin başında gelmektedir.

Tarihi antik devirlere varan tarihi ile kına o dönemlerde pek çok medeniyette ilaç ve boya yerine kullanılmıştır. 5000 yıl kadar önce Mısır’da ölüleri mumyalamadan önce ellerine ve ayaklarına kına sürülürdü. Bunun esas amacı ise ellerine ve ayaklarına sürülen kınan onlar yeniden doğana kadar onları koruyup kollamasını sağlamaktı. Amazon yağmur ormanlarında büyüyen doğal bir ağaç olan Hinna, kınanın elde edildiği bitkidir. Kına ağacının anayurdu ise Hindistan’dır. Hindistan dışında Arabistan, Pakistan ve Akdeniz iklimine ait bölgelerde yetiştirilmektedir. Kına ağacı ayrık dallara sahiptir ve geniş yaprakları vardır. bu geniş yaprakların kurutulması ile elde edilen kına, sıtma hastalığından korunmada kullanılan bir ateş düşürücü özelliğe sahiptir. İslam dünyasında ve Avrupa’da bir hayli bilinen bu madde su ile karıştırılarak bulamaç haline dönüştürülür ve bu şekilde istenilen bölgeye sürülür. Bulamaç haline gelen kına sür��len yeri boyama özelliğine sahiptir. Bir süre silinmeden aynı bölgede kalması halinde açık ya da koyu kızıl bir renk verir. Ülkemizde ise bu ismi “kına yakmak” adı verilmektedir.



Hint kınası saç için kullanılır mı?

Özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde saç için sıkça kullanılan kına, saça parlaklık ve güçlülük vermesi ile de bilinmektedir. Saç diplerini canlandırarak saçların çok daha hızlı uzamasını ve parlamasını sağlayan Hint kınası ile çok daha sağlıklı saçlara sahip olmanız mümkün olabilir. Yalnız bunu yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli husus saçınızda meydana gelebilecek mevcut olan renk değişimi olacaktır. Kına sürdüğünüz saçınız turuncu ya da kızıl bir renk tonuna dönüşebilir. Ayrıca kınadan sonra açık bir renge boyama işlemi ise neredeyse imkansızdır.







Hint kınası modelleri

Pakistanlı ve Hindistanlı kadınlar için kına çok farklı bir öneme ve yere sahiptir. Bu alanda tam bir çağır açtıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Batı kültüründe hızla yayılan dövme merakının asıl kaynağı ise doğu kültüründeki kadınların gerçekleştirdiği birbirinden farklı ve çekici Hint kınası modelleridir. Özellikle düğün gibi özel günlerde genç kızların el, kol ve ayaklarına yaptıkları Hint kınasının uzaktan bakıldığında bir sanat şaheserinden farkı bulunmamaktadır. Geline düğün günü yapılan kınanın bir özelliği de mevcut kına tamamen silinene kadar gelinin ev işlerine elini sürmüyor oluşudur.



Hint kınası yapımı

•Bir kap içerisinde kahve telvesini andıracak kıvama gelinceye dek oksijenli su ve iki çay kaşığı Hint kınası karıştırılır.



•Eğer arzu ederseniz bu karışıma Alman taşı da ekleyebilirsiniz.



•Alman taşının kullanılmasındaki temel amaç kınanın deri üzerinde çok daha uzun süre kalmasını sağlamaktır. Buna rağmen eğer alerjik bir bünyeye sahipseniz Alman taşı cildinize ciddi bir hasar verebilir.



•Hint kınasının farklı birçok rengi mevcuttur. Yapış amacınızı belirleyerek dilediğiniz renkte Hint kınası kullanabilirsiniz.







Hint kınası nerede satılır?

Hint kınası günümüzde hemen her yerde satılan alması ve yapması oldukça kolay olan bir üründür. Kozmetik dükkanlarında, aktarlarda, marketlerde ve eczanelerde satışı gerçekleştirilen Hint kınası ile istediğiniz işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.



Hint kınası şablonları

Kına gecelerinde son dönemlerde bir yenilik olarak gündeme gelen Hint kınası mevcut şablonları ile uygulandığında çok daha estetik bir görünüme olanak sağlamaktadır. Farkı motif ve şablon seçenekleri ile kına gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Hint kınası ile siz de kendi tarzınızı rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz. Farklı çiçek desenlerinden geometrik şekillere kadar birçok farklı seçeneği bulunan Hint kınası şablonlarını birçok yerden temin etme şansına sahipsiniz.



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