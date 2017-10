Cilt lekelerini ortadan kaldırarak gözeneklerin sıkışmasını sağlayan ve böylece cilde çok daha parlak bir görünüm kazandıran karbon peeling ile aldığınız yaşların etkilerini ortadan kaldırmanız mümkün hale gelecek.

Kadınların en büyük hayali yıllara meydan okuyan bir cilt yapısına sahip olmalarıdır. Fakat ne yazık ki bu durum doğal süreci içerisinde istenildiği şekilde gelişmez. Mevcut yaşa katılan her bir yaş özellikle kadınlar için korkulu bir rüya halini almaya başlar. Zamanın etkilerinden korunmayı başaramayan kadınlar zamanın izlerini ciltlerinde yansıtırken zamana yenilmeyi reddeden kadınlar zamanı durdurmak için türlü yöntemlere başvururlar. Bu yöntemler arasında son dönemlerde en çok tercih edileni ise karbon peeling.



Karbon peeling ne işe yarar

Cildinizde meydana gelen lekelenmeler hem cildinizin ışıltısını hem de kendinize duyduğunuz güveni zedeleyebilir. Cilt lekelerinden kurtulmak isteyen birçok kişi soyma işlemlerinden faydalanıyor. Fakat bu yöntem herkes için cazip değil. Karbon peeling soyma işlemine maruz kalmadan cildindeki lekelerden kurtulmak isteyen kişilerin imdadına yetişiyor. Yüksek lazer ışınları ile gerçekleştirilen karbon peeling kısa sürede cildinizde istenilen sonuçları elde etmenizi sağlıyor.



Karbon peeling nedir?

Q-switched Nd-YAG lazer yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen karbon peeling, cilt lekelerinin ortadan kaldırılması, gözeneklerin sıkılaşması, ciltteki yağlanma düzensizliği ve cilt sarkmalarının giderilmesinde etkili olan bir tedavi şeklidir. Bu işlemde asla soyma işlemi yapılmamaktadır. Pek çok kadının bu işlemi tercih ediyor oluşu ise ağrısız ve iğnesiz bir yöntem olmasından dolayıdır.



Karbon peeling nasıl uygulanır?

Karbon peeling uygulamasının ilk aşamasında cilt karbon bir krem ile kaplanır. Sürülen karbon krem ile gereken enerji ciltte en yüksek seviyeye ulaşmış olur. Özel olarak hazırlanmış olan bu krem sayesinde lazer atışları cilde verildiğinde ısı aniden yükselerek yüzeydeki deri tabakasının karbon ile birlikte buharlaşıp kalkmasına olanak sağlıyor. Bu kremin bir başka etkisi ise lazerin, hücre yenilenmesini sağlayan foto aktivasyon etkisini gerçekleştirmesi. Sağlanan bu etki ile ciltteki kolajen üretimi tetiklenmiş oluyor. Cilt elastikiyetini tekrar geri kazanarak sarkmaların toparlanması sağlanıyor. 15 dakika süren karbon peeling uygulaması ile günlük yaşantınıza rahatça devam etmeniz mümkün. İşlem sonrasında hiçbir iz ya da ağrı çekilmediği için öğle arasında dahi bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.



Karbon peeling yaptıranların yorumları

Karbon peeling uygulaması bu denli kolay ve basit bir işlem olunca haliyle yaptıranların sayısı da bir hayli fazla oluyor. Karbon peeling yaptıranların yorumları dikkate alındığında bu işlemin şu an için en geçerli ve etkili yöntem olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Karbon peeling her ne kadar ilk seansta gözle görülür bir sonuç verse de düzenli olarak gidilecek seanslar ile birlikte tam bir sonuç elde etmek mümkün hale geliyor. 1-2 hafta aralıkla, en fazla 10 seans gerçekleştirilebilecek olan karbon peeling yöntemi, ciltteki yağ dengesini sağladığı için akne problemi yaşayan kadınlar için de kurtarıcı bir özelliğe sahip. Hormonlara bağlı olarak ortaya çıkan lekelenmelerde biraz daha geç sonuç alınsa da 10 seanslık bir uygulama ile istenilen sonuçları elde etmek mümkün hale geliyor. Karbon peeling uygulamasını tamamladıktan 1-1,5 yıl sonra bu işlemi isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak tekrar gerçekleştirebilirsiniz. Fakat bu süre zarfında cildinizde tekrar aynı sorunlara yer olmayacaktır.



Karbon peeling yaptıranlar ciltlerindeki lekelenmelerin ortadan kalktığını ve aynı zamanda çok daha gergin bir cilde yeniden kavuştuklarını dile getirirken bu işlemi gerek duydukları takdirde yeniden yaptırabileceklerini dile getirmekten de çekinmiyorlar.



