İki mimar tasarım dolu bir ev

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İki mimar aynı evde nasıl yaşar, eve neler katar, zevklerini nasıl konuşturur?

Yollarınız nasıl kesişti? Hikaye nasıl başlıyor?

Derin Sarıyer: İkimiz de Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünden mezunuz. Ben son sınıftayken, Beliz okula yeni başlamıştı. Beliz’i görürdüm ve çok beğenirdim. O dönemde tanışma fırsatı yakalayamamıştım. Üniversiteden sonra Milano’ya çalışmaya gittim. Beliz de mezun olduktan sonra master ve devamında çalışmak için Londra’ya yerleşmiş. Orada yedi sene kaldı. 2006 yılında katıldığımız bir Milano fuarı sergimizde, Beliz’le bir akşam aynı yemek masasında, farklı arkadaş gruplarında rastlaştık. Bir gün sonra Londra’ya dönecekti. İlgimi belirtebilmek için çok az zamanım vardı. Sabah bir sergi gezdik, öğlen Londra’ya dönmesi gerekiyordu. Taksiye binerken vedalaşırken taksinin diğer kapısından da ben bindim ve havaalanına kadar olan süreyi de birlikte geçirdik. Daha sonra, İstanbul’da, Ankara’da ve Londra’da görüşmeye başladık.

Beliz Sarıyer: Londra İstanbul arası devam etti sonrasında ilişkimiz. Londra’daki otsim İstanbul’da proje almıştı ve ben iki haftada bir İstanbul’a geliyordum. Bu sayede daha sık görüşebiliyorduk. Üç sene önce de İstanbul’a yerleştim ve beraber yaşamaya başladık.



