İlkbahar Yaz 2025 gözlük trendleri: Sezonun güneş gözlükleri

EssilorLuxottica, İlkbahar Yaz 2025 koleksiyonu gözlüklerini düzenlediği bir basın daveti ile tanıttı. Davette güzellik ve moda editörlerinin yanı sıra lifestyle ve moda alanında dijital içerik üreticileri de yer aldı, yeni sezon ürünleri incelendi. Koleksiyonlarda Ray Ban’in Icons adlı seçkisi dikkat öne çıkıyor.

Kült müzisyenlerin, sanatçıların, aktörlerin tercih ettiği modeller dünden bugüne aynı ikonik görünümleri günümüze taşıyor. Vogue tarafında Gamze Erçel iş birliği ile ortaya çıkan sezon koleksiyonu yer alıyor. Oakley, Sphaera Slash adlı yeni modelini görücüye çıkarıyor. Bu model yeniden tasarlanmış görünüme sahip ve ikonik Oakley lenslerini taşıyor. Modelin özel baskılı taşıma kesesi ve kutusu da ayrı dikkat çekici.

Dolce&Gabbana’nın İlkbahar-Yaz 2025 reklam kampanyasında öne çıkarılan DG Griffe koleksiyonu havacı güneş gözlüğü ve kelebek silüetli modeli koleksiyonun yıldızı. Erkek koleksiyonunda ise, vintage ilhamlı erkek modelleri bize göz kırpıyor. Bu modelleri erkeklere kaptırmak zorunda değiliz!

Burberry, kendi tarihinin en ikonik unsurlarını modern çizgilerle birleştiriyor. Daniel Lee’nin kreatif direktörlüğünde hazırlanan koleksiyon, heykelsi güneş gözlükleri, Atlı Şövalye tasarımı ve Burberry’nin ikonik ekose deseni ile harmanlanmış.

Versace, yeni sezonu Versace Eyewear Core adlı bir koleksiyonla açıyor. Bu seride Versace ruhu oldukça hissediliyor, Avanti koleksiyonundan modeller, 90’ların Versace koleksiyonlarından gelen ikonik Medusa tasarımı yeni koleksiyonu karakterize ediyor. Medusa Butterfly serisi ise koleksiyonun bir başka öne çıkan yıldızı.

Jimmy Choo tarafında Chloë Sevigny heyecanı var. Kendisi markanın Jimmy Choo İlkbahar 2025 koleksiyonunun yüzü oldu. Sandra Choi yönetiminde yaratılan koleksiyon, kristal, inci, elmas gibi markayla özdeşleşmiş unsurları barındırıyor.

Giorgio Armani, bu sezonda doğal asetat çerçeveler ve metal aksamlarla bezenmiş gözlüklere koleksiyonunda yer veriyor.

Persol’den bahsederek bu yazımızı da sonlandıralım… Persol, Supreme Angle koleksiyonu ile siyah ve şeffaf asetat çerçeve seçenekleri sunuyor. Koleksiyonda geçmiş tasarımların ruhunu görmek mümkün, ince hatlar ise ön planda tutulmuş. Koleksiyonda ayrıca yer alan Diesel, Swarovski, Ferrari, Tiffany & Co. ve Emporio Armani de sezon koleksiyonlarını modaseverler ile buluşturuyor.