Minikler için kar botlarını TakaTuka.com’da bulabilirsiniz.





Geniş ürün yelpazesi ve renk alternatifleriyle 2012’den bu yana ayakkabı modasında şıklığı ve cazip fiyatları bir arada sunan TakaTuka.com; sömestrda kar tatili planları yapanlar için Keen’den Merrell’a, Crocs’dan Olang’a kadar pek çok markanın birbirinden renkli kar botlarını sizlere sunuyor.Yoğun ve zorlu geçen bir eğitim dönemi sonrasında çocuklarının ayaklarına sağlık ve konfor hediye etmek isteyenler için, birbirinden şık kışlık ayakkabı ve bot modellerini ayakkabı severlerle buluşturan TakaTuka.com, Crocs ve Stride Rite markalarının kışlık modellerinde başlattığı net yüzde 50 indirim avantajıyla da aile bütçesine katkı sağlıyor. Çocuk ve yetişkinler için birbirinden şık kar botlarına yer veren TakaTuka.com’da, özellikle canlı renklere sahip bot tasarımları ile yazın coşkusu kış aylarına taşınıyor.Çiçeklerin canlı renkleri ve estetik formlarıyla bezenmiş tasarıma sahip olan Merrell Spruzzi Waterproof Kids', çocuklarınızın ayaklarını sıcacık tutan patentli MERRELL OPTI-WARM teknolojisine sahip iç astarı ve su geçirmez yapısı ile minik prensesiniz karlı havaların tadını doyasıya çıkaracak.Karlı havalar çocuğunuzun eğlencesini yarıda kesmesin Olang Dotto’nun kürklü iç astarı, kaymayı engelleyen kalın kauçuk tabanı ve ayarlanabilir cırt bandı ile minik kahramanınız kışın sert etkilerinden Olang şıklığı ile korunacak.Enerjik tasarımı ile her türlü tarza hitap eden Crocband II.5 Lace Boot’un canlı renkleriyle ayaklarınızı soğuk havalardan korurken, tarzınızı yansıtacak harika kombinler oluşturacaksınız.Güçlü ve rahatına düşkün erkeklerin en iyi yol arkadaşı Keen Marshall Mid WP Men's’in, nefes alabilen su geçirmez özel Keen Dry astarı, darbelere karşı topuk koruma sistemi ve patentli Keen Protect burun koruma sistemi ile en sert iklimlerde dahi konfor her zaman sizinle olacak.