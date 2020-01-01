Trend olan renkler moda severler tarafından her zaman ilgi görüyor. Bu yılın trend renklerinden olan yumuşak ve romantik lila rengi ile kombinlediğiniz diğer renkteki aksesuarlar sizi isterseniz çekici ve tutkulu ya da masum ve doğal gösterebilir. Makyaj trendlerinde de bu yılı far ve oje renklerinde ışıltılı lila rengi öne çıkıyor.

Modayı yakından takip edenler için her yıl olduğu gibi bu yıl da trend olacak modeller ve renkler merak konusu. En son 2018’de trend renk olarak moda sektöründe öne çıkan lila rengi 2020’de yeniden gözde oluyor. 2018’de lila rengi kıyafetler edinmediyseniz şimdi tam sırası. Tabi 2020 trend modellere göz atmanızda da fayda var. Elinizde lila kıyafetler varsa hangi renklerle kombin yapacağınızı bilemiyorsanız vereceğimiz ipuçlarına bir göz atın.





Lila Rengi İçin Uyumlu Renkler

Son yıllarda en beğenilen renklerden olan lavanta, leylak diye de bilinen lila yumuşak tonuyla dikkat ilgi çekiyor. Gömlek, pantolon, bluz, etek kombinlerinde kullanabileceğiniz gibi eşarp, çanta, şapka ve ayakkabılarınızda da lila rengini kullanabilirsiniz. Peki lila rengini hangi renklerle kombinlemelisiniz? Lila rengi pek çok tonda olabilir. Koyu ve açık lila renkleri bir arada şahane durduğundan pek çok kadın bu ikisini kombinlemeyi tercih ediyor. Çok da doğru bir tercih olduğunu söylemeliyiz. Koyu lila rengi bir pantolonunuz varsa üzerine çok açık renkte lila bir bluz veya gömlek kullanabilirsiniz. Elbette tek parça bir lila elbise için de çantanızın rengini farklı tonda seçerek kombin yapabilirsiniz.





Lila Ve Sarının Ahengi

Civciv sarısı 2020 için trend olan renklerden biri. Sarının dinamik, ferah görünümü ile lilanın yumuşak romantik görünümünü birleştirdiğinizde cezbedici görüneceğinizden eminiz. Lila ile sarıyı kombinlerken hem son moda trend renklerini kullanmış hem de bu uyumlu iki renkle şıklığınızı korumuş olursunuz. Sarı bir bluzu Lila bir etekle kombinleyebileceğiniz gibi çanta, ayakkabı veya eşarbınızda da lilayı kullanabilirsiniz. Hatta çoraplarınızda bile lila rengi harika durabilir.



