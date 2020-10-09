Mercedes-Benz Fahion Week Istanbul, dijital yayınlanan defilelerle devam ediyor.

Değişen dünya düzeni, hepimize normali yeniden keşfetme şansı verdi. Moda dünyası da bu yeniliklerden nasibini alıyor. Moda haftaları online ya da çok az davetliyle gerçekleşirken defileler genellikle büyük bir kitleye canlı yayınlar aracılığıyla ulaşıyor.

BEYMEN'DE VİKTORYEN ESİNTİLER MODERN TEMA İLE BULUŞTU

Beymen, dijitalleşmenin altın çağını yaşadığı bugünlerde, dünyaca ünlü moda markalarının yanı sıra Beymen Collection ve Academia’nın 2020 Sonbahar Kış koleksiyonlarını dijital bir trunk show ile tanıttı. Beymen sosyal medya hesabından 9 Ekim 2020, Cuma günü yayınlanan dijital trunk show, teknoloji dünyasının sağladığı imkanlarla bir ilke de imza attı. “Shop the Collection” uygulamasıyla www.beymen.com üzerinde hazırlanan özel sayfa ile moda severler trunk show’da sergilenen tüm ürünlere aynı anda ulaşma ve satın alma imkanı buldu.





TUVANAM'DA 25 PARÇADA DÜNDEN BUGÜNE

Tuvanam, SS 2021 Ready To Wear koleksiyonu defilesini, dijital olarak gerçekleşen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, 12 Ekim Pazartesi günü saat 22:00’da www.mbfwistanbul.com resmi internet sitesi üzerinden moda severlerin beğenisine sunacak.





25 parçadan oluşan Tuvanam SS 2021 Ready To Wear Collection, ipek alaşımlı koton, keten, vual, kupra, poplin ve terikoton gibi doğal içerikli kumaşlarla, beyaz, ekru, kiremit kırmızı, mavi, yeşil ve hardal tonlarında, gündüzden geceye devam edilebilecek fonksiyonel tasarımlar sunuyor.

