Modası geçmez

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Bu elbisenin modası geçmez! İster küçük siyah bir ceketle giyin.

Bu elbisenin modası geçmez! İster küçük siyah bir ceketle, ister uzun hırkalarla giyin. Her halükarda şık duracaktır!

