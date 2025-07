Mücevherde 2025 modası: Renkli taşlar yükselişte, beştaş ise tahtını devretti

Geçtiğimiz günlerde Ariş Pırlanta, düzenlediği bir davet ile 2025 evlilik takıları ve senenin genel takı trendlerini anlattı. Renkli taşlı mücevherler, suyolu tasarımlar bu sezonun en öne çıkan trendleri. Klasik beştaş ise bu sezonda popülerliğini başka bir mücevhere bırakmış. Edinebileceğinin en iyisini edinme ve şimdi edinme mottosu ile hareket eden kullanıcıların tercihlerini dinledik… Gelin senenin mücevher trendlerine beraber bakalım.

Basın toplantısında Ariş Satış Pazarlama Eda Güzeliş, 2025 yılı mücevher ve takı trendlerini davetlilere aktardı. Pandemiden sonra anı yaşama mottosunun daha yükselişte olduğunu söylüyor Eda Güzeliş. Bunun etkisinin insanlara “edinebildiğim ne varsa şimdi edineyim” olarak yansıdığını belirtiyor.

Büyük takılar da sezonun öne çıkanlarından. Gösterişli takılar, cüsseli küpeler en göze çarpan parçalar.

Büyük takıların yanında bir de minimalizm etkisi var. Minik minik bir çok parçalar bir arada takılarak kalabalık gruplar oluşturuluyor. Dört – beş kolye bir arada, tüm parmaklara birer yüzük, hatta bir parmakta birden fazla yüzük, bileklerde sayılarca bileklikler ve bilezikler…

Aynı zamanda hikayesi olan takılar da bu sezon takı trendlerinde bizi yakalayan akımlardan. Birden fazla takı takmaktan bahsetmiştik, bu takıların her birinin ayrı bir anısı, hikayesi ve simgesi olduğunu düşünün… Biri Peru seyahatinden, biri Cunda’da bir gümüşçüden, biri anneannemizin hatırası, biri babamızın annemize ilk hediyesi derken hatırası ve hikayesi olan takılar çokça bir arada takılıyor ve takılmak için özel bir an beklenmiyor. Çünkü her an özel, edineceksem hepsini şu an edineyim mottosunu hatırlayın…

Hikayesi olan takıların yanında bir de kişiselleştirilmiş takılar da var. Harflerden ya da isimlerden oluşan takılar, size özel yaratılmış tasarımlar, sizin izinizi taşıyan takılar…

Sürdürülebilirlik süreci takılarda da kendisini gösteriyor. Sahip olduğumuz takıların taşları ya da belirli parçaları korunarak başka bir tasarıma aktarılıyor ya da yeniden tasarlanıyormuş Eda Güzeliş’in söylediğine göre.



Düğün ve Evlilik Mücevherleri

Düğün ve evlilik mücevherleri söz konusu olunca ilk akla gelen tektaş yüzükler bu sezon da sarsılmaz tahtını koruyor. Hiç modası geçmeyecek bir parça… Bu sezon ise herkes alabildiği en büyük taşı alma ve sahip olma dürtüsündeymiş.

Tektaş modasında yuvarlak taşların yanında oval kesimler de oldukça revaçtaymış. Oval tektaşların yanı sıra markiz kesimler çok talep alıyormuş.

Pırlantalı alyanslarda ise beş taşlar tahtını tam tur ya da yarım tur pırlantalı modellere bırakmış. Kullanıcılar tam tur ya da yarım tur pırlantalı alyansların daha modern olduğu görüşündeymiş. Bu benim de katıldığımı belirtmem lazım. Nihayet parmaklar beş taşlardan kurtuldu… Tabi bir sonraki yükselişine dek…

Gel gelelim suyolu ya da ışıkseli denen pırlantalı kolye ve bilekliklere. Evvelden bunları takmak için özel günler beklenirdi. Şimdi ise kimse bu gösterişli takıları takmak için özel bir gün beklemiyor. Çocuğunu sabah okula bırakırken dahi boynunda suyolu kolyesini taşıyan anneler ya da sıradan bir ofis gününde saatinin yanında suyolu pırlanta bilekliğini takan beyazyakalılar… Bunlar artık sokak modası denecek kadar hayatımızın içinden… Üstelik bir tane değil birkaç tane suyolunu bir arada kombinleyip taşımak da en popüler tercihlerden…

RENKLİ TAŞLAR SAHNEDE

Akımlar arasında bir de renkli taşlar var. Söylemem gerekir ki en sevdiğim akım da bu. Yurt dışı mücevher tasarımcılarının bolca yer verdiği renkli taşlar nihayet ülkemizde de popüler oldu. Aslında neden pek moda olamadığını anlamak zor değil. Büyük bir alım yaparken evlilik zamanı alışveriş yapılıyor ve suyolu ya da pırlanta başka bir parça seçiliyor. Olmazsa olmaz bir parçaya yönelmek oldukça mantıklı ama olmazsa olmasın kişiye göre değişebileceği de bir gerçek. Renkli, büyük ve değerli taşlar çokça tasarımlarda kullanılmaya başlandı. Renkli taşları düğün mücevheri olarak tercih edenlerin ilk yöneldikleri taş ise zümrüt.

Vintage tasarımlar da en gözde takılardan bu sezon. Özellikle art deco dönemini yansıtan tasarımlar, kalın nakışlı işlemeli bileklikler ya da chokerlar… Hatta göbeğinde büyük parçaları olan chokerlar… Taşıdığı mücevherde ağır el işçiliği isteyenlerin tercihi.