Irina Shayk'ın podyumda giydiği kıyafetler anında tükendi





Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan Irina Shayk'ın sunduğu kıyafetler defilenin hemen ardından binlerce adet satıldı, onbinlerce de sipariş verildi.Antalya'da 6 Haziran'da gerekleştirilen Dosso Dossi Fashion Show'da ünlü top model Irina Shayk, podyumda Velvet, Delfin ve Stefano markalarına ait ürünleri sergiledi. Kareograf Öner Evez yönetimindeki defile sonrası Irina Shayk'ın giydiği kıyafetler, Markafoni.com ve DDFS.com adreslerinden online satışa sunuldu.Firma ürünlerin satışa sunulduğu ilk andan itibaren online olarak binlerce sipariş aldığı, etkinlik sonrasında ürünlerin sergilendiği standların da alıcıların yoğun ilgisine maruz kaldığı belirtildi. Firma yetkilileri, 5 günlük etkinlik boyunca sergilenen üç kıyafetten 10 binlerce adet sipariş aldıklarını kaydetti.Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Eraslan, organizasyonda muhteşem bir görsel şova imza attıklarını, bunun sonucu olarak on-line kanallarda satışa sürülen ürünlerin neredeyse saatler içinde tükendiğini söyledi. Eraslan, "Markafoni.com'da satışa sunulan ürünler ilk andan itibaren yoğun bir satış grafiği yakaladı. Aynı şekilde kendi satış kanalımız olan DDFS.com'da aynı derecede ilgi gördü" dedi.Eraslan, etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişinin defile biter bitmez markaların standlarına akın ettiğini, firma stoklarının kısa sürede tükendiğini ve yoğun şekilde sipariş aldıklarını belirtti.Ünlü top model Irina Shayk, ülkesine döner dönmez sosyal paylaşım sitelerinden teşekkür mesajı attı.Facebook ve Twitter hesaplarından Dosso Dossi Fashion Show Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Rus model Irina Shayk, "Teşekkür ederim Dosso Dossi... Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'da olmak bir zevkti" dedi.Facebook'ta 4 milyon 200 bin, Twitter'da ise 443 bin takipçisi bulunan Shayk'ın yayınladığı bu mesaj, kısa süre içinde binlerce hayranı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.(DHA)