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Roman 2015-16 Kış koleksiyonu

Roman'ın kış koleksiyonu sezon trendlerinden ilhamla yorumlandı.
Roman’ın zamansız tasarımları içinizi ısıtırken şıklığınıza şıklık katacak. Romanın ikonikleşmiş kaban ve trençkotlarında kullanılan punto dikişi, pile gibi detaylar model ve renk seçenekleri ile zenginleştirilmiş. Kış soğuklarına karşı kalkan görevi yapan kabanlar %100 yün, kaşmir ve angora  kullanılarak soğuklara karşı bizi sımsıcak tutarken oversize, kurvaze, pelerin gibi modelleri ve makaron tadında renkleriyle mevsime renk katıyor.
Birbirinden farklı renkte ve iplikte çalışılmış triko elbiseler, bluz ve etekler de kaçırmamanız gerekenler arasında.

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