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Saint Laurent defilesinde taç çıkartması

Saint Laurent 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, Paris Moda Haftası'nda tanıtıldı.
 Saint Laurent'in seksi tasarımlarının yanı sıra saç aksesuarları da dikkat çekti.
  Fotogaleri: Saint Laurent/PFW
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