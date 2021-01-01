Şalları nasıl bağlayacağınızı ya da nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, bu pratik şal bağlama tekniklerine göz atabilirsiniz...

Şal bağlama modellerini öğrenerek hem günlük hayatta hem de özel günlerinizde şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

Günümüzde kullanımı giderek artan şalların kumaş, marka, desen ve renk açısından birçok farklı çeşidini bulmak mümkün. Hatta kolay hatırlanması için şal modelleri isimleri bile bulunuyor. Şal bağlama modelleri arasında; klasik tarz, rahat bağlama stili, haşema tipi modeli, kelebek model, tülbent tarzı model ve Asya tarzı sayılabilir.

Eşarbınızın ucunu sivriltmeden oval bir şekilde bağladıktan sonra iki ucunu arkadan tutturarak etrafını da omuzlarınızı örtecek şekilde bollaştırabilirsiniz. En güzel şal modellerinden biri şal uçlarını önde tutmaktır. Şalınızı klasik model yapıp iğneledikten sonra iki ucunu arkadan öne alabilir veya arkadan bağladıktan sonra uçlarını sadece bir omzunuza doğru getirebilirsiniz.



Hijab yani Asya tarzı şal bağlama modellerinden biri özellikle genç kadınların tercih ettiği bir model. Şalın uzun ucunu başın üzerinden dolayarak yapmak gerekiyor. Bu model tek başına bile kabarık bir görünüm verir. Bu yüzden ince ipek kumaş şallar bu model için idealdir.







Şal kumaşları

Şal bağlamak artık günümüzde çeşitlilikten dolayı daha kolay. İpek kumaştan şallar, pamuklu kumaş şallar, tafta kumaş şallar ve koton kumaş olmak üzere birkaç çeşidi bulunmaktadır.



İpek kumaştan şallar

İpek kumaş şalların en bilinen özellikleri diğer şal kumaşlarına göre daha pahalı olması. Fakat kullanım olarak çok daha rahat bir kumaş olduğu için sıklıkla ipek şal tercih edilir. İpek kumaş şalların kafada durmayıp kayacağı düşünülse de düşünülenin aksine tok duran, kayma ve bozulma yapmayan ve çok kolay şekil alabilen bir kumaştır. İpek kumaşı ayrıca şık duruşundan dolayı da tercih edilir. Hem günlük hem de özel günleriniz için kullanıma çok uygundur. Hassas bir kumaş olması nedeniyle makinede değil elde yıkanması gerekir.



Pamuklu kumaş şallar

Özellikle rahatına düşkün kadınların vazgeçemediği kumaş türlerinden biri de pamuklu kumaş şallardır. Bu şallar çok rahattır. Takıldıkları zaman da rahat bir duruş sağlarlar. Eğer tok bir görüntü isteniyorsa pamuklu model şallarda bunu sağlamak biraz zor olabilir. Çok yumuşak bir yapıları olması nedeniyle rüzgarda uçma, kırışma ve bozulma yapabilirler. Bu nedenle düzgün bir şekilde sabitlenmelerinde fayda var. Pamuklu şalların çamaşır makinesinde yıkanmasında ise herhangi bir sakınca yok.



Tafta kumaş şallar

Tafta kumaş şallar ipek kumaş şallara çok benzer ancak fiyat açısından ipeğe göre daha uygun bir fiyata sahiptir. Tok bir duruş sağlar ve parlaktırlar. Tek eksi yönü ise sert bir kumaş olması nedeniyle şekil vermek biraz daha zor olabilir. Makinede kısa programda yıkanabilirler.