Sezona süet dokunuşu: Popüler 12 süet parça
Sezonun öne çıkan trendlerinden biri olan süet, sonbaharın doğal ve sıcak tonlarıyla birleştiğinde cool bir görünüm vadediyor. Yumuşak dokusu ve göz alıcı duruşuyla hem günlük hem de şık kombinlerde tercih edilebilecek çok yönlü seçenekler sunuyor.
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Asil ve şık mevsime en kolay şekilde adapte olmanın yolu süet detayları stilinize taşımaktan geçiyor.
Elele Kasım 2024 sayısından
Hazırlayan: Selin Soydan
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Elsa Hosk
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Caro Daur
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Tamara Kalinic