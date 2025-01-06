Sezona süet dokunuşu: Popüler 12 süet parça

Sezonun öne çıkan trendlerinden biri olan süet, sonbaharın doğal ve sıcak tonlarıyla birleştiğinde cool bir görünüm vadediyor. Yumuşak dokusu ve göz alıcı duruşuyla hem günlük hem de şık kombinlerde tercih edilebilecek çok yönlü seçenekler sunuyor.

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Sezona süet dokunuşu: Popüler 12 süet parça - Resim : 1

Asil ve şık mevsime en kolay şekilde adapte olmanın yolu süet detayları stilinize taşımaktan geçiyor.

Elele Kasım 2024 sayısından

Hazırlayan: Selin Soydan

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Sezona süet dokunuşu: Popüler 12 süet parça - Resim : 2

Elsa Hosk

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Sezona süet dokunuşu: Popüler 12 süet parça - Resim : 3

Caro Daur

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Sezona süet dokunuşu: Popüler 12 süet parça - Resim : 4

Tamara Kalinic